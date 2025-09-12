El mural inclusivo y multisensorial hecho en Bogotá por mujeres con discapacidad

El mural fue construido a partir de las ideas de mujeres con discapacidad que participaron en los talleres de formación de la escuela Amar-te. Foto: Óscar Pérez

“No somos cuerpos a normalizar, justicia social es habitar la ciudad con dignidad”. Esa es la frase que abre el mural, ubicado en la carrera 30 con calle 71 de Bogotá. La obra está diseñada para ser leída en braille, en lengua de señas y en texto escrito, de manera que pueda ser comprendida tanto por personas con discapacidad visual, auditiva como por quienes no tienen ningún tipo de discapacidad. Se trata del primer mural inclusivo y multisensorial de Bogotá, creado por un grupo de mujeres con discapacidad.

La idea del mural nació en la escuela Amar-te, un espacio de formación de la Secretaría de la Mujer dirigido a poblaciones históricamente excluidas de la participación ciudadana, que, por distintas condiciones sociales, económicas o culturales, han quedado al margen de los espacios de toma de decisiones. Allí se busca que las mujeres fortalezcan sus habilidades para gestionar su salud emocional. Según Tatiana Lozano Ruiz, directora de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer, en entrevista con El Espectador, de ese proceso surgió la iniciativa de un grupo de 40 de participantes, que decidió llevar su aprendizaje al espacio público a través del mural.

“Desde el comienzo pensamos que fuera el primer mural multisensorial de la ciudad y que fuera pintado por ellas. Entonces trabajamos durante tres meses para proyectar unos sistemas de trabajo en los que pudiéramos vincularlas y que ellas fueran las protagonistas del mural. Desde La Llama Colectiva hicimos parte de la cocreación. Entregarle este mural inclusivo a la ciudad y fue maravilloso”, señaló a este diario Jenny Vázquez, cofundadora de la Llama Colectiva, organización que, a través del muralismo, busca reivindicar los derechos de las mujeres, las infancias y los territorios.

Para la artista, la presencia de este mural en el espacio público envía un mensaje de apropiación de los lugares urbanos. Explicó que, al ocuparlos con mensajes que buscan visibilizar las desigualdades, injusticias y violencias que enfrentan especialmente las mujeres en las ciudades, se abren caminos para reivindicar derechos. “Realizar este tipo de iniciativas a través del arte es una forma de expresión que facilita que las personas se sientan involucradas. También se convierte en una manera de devolver el espacio público a las mujeres. Queremos volver a sentirnos seguras en las calles y hacerlo juntas”, dice Vázquez.

La persona que se encargó de la lectura del mural, al momento de la realización de esta noticia, fue Luz Chaparro, una mujer con discapacidad visual y deportista paralímpica en la modalidad de fútbol sonoro. Frente a la iniciativa, comentó que, para ella, esta muestra representaba un paso gigante, pues “por fin estamos entendiendo que la sociedad debe ser para todos, entendiendo que todos somos diferentes y que desde esa multidiversidad que somos, la sociedad y nuestra ciudad la podamos disfrutar cada persona a su manera. Además, es un espacio de concientización, porque nomás por la mera curiosidad va a ser un acercamiento al braille, ya que sigue existiendo una barrera comunicativa: nosotros como comunidad ciega, sabemos braille, pero el resto de la sociedad no”, explicó.

