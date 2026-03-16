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En fotos: así fue la marcha por el Día de las Mujeres Trabajadoras en Bogotá

Cientos de mujeres se movilizaron este domingo 15 de marzo en el occidente de Bogotá en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La manifestación, convocada bajo la consigna “Por la justicia de los cuidados y condiciones de vida digna”, inició en la estación Minuto de Dios y avanzó hasta el parque Villa Luz, en Engativá, una de las localidades que más reporta casos de feminicidios y violencias contra las mujeres en la ciudad.

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Alejandra Ortiz Molano y Antonia Villalba
16 de marzo de 2026 - 12:09 a. m.
Marcha del 8M en Bogotá.
Foto: Antonia Villalba
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