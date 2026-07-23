“En lo absurdo está la comedia”: una charla con Maca y Micky Ávila sobre el humor feminista

María Camila Fonseca, creadora de contenido conocida en redes sociales como “Macafolla” creó a Micky Ávila, una periodista de ultraderecha que usa la sátira para exponer discursos clasistas y contrarios a los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. En conversación con Las Igualadas, habló sobre el humor como una herramienta de pedagogía feminista y los retos de abrirse camino en un espacio históricamente dominado por hombres.