14 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.

Entre el robo del Louvre y la ola ultraconservadora: lo que se discutió en París

En el marco de la Conferencia Mundial de Diplomacia Feminista, en París, investigaciones alertaron sobre el financiamiento millonario de movimientos antigénero, el impacto en derechos de mujeres y población LGBTIQ+, y el auge de la misoginia en línea. Los países firmantes reafirmaron que los derechos de las mujeres no son negociables.

Luisa Fernanda Orozco

Luisa Fernanda Orozco

