Entre vitrinas y compras: los feminicidios en centros comerciales de Colombia

Expertas coinciden en que los crímenes feminicidas en centros comerciales funcionan como un acto de difusión de la violencia machista contra las mujeres, amplificando un mensaje de desprotección hacia todas ellas y hacia la población. Foto: Jhoandry Suárez

El 29 de mayo de 2024, Stefanny Barranco fue asesinada por el que entonces era su expareja, Iván de la Rosa, en pleno centro comercial Santafé, al norte de Bogotá. Mientras la mujer atendía clientes que llegaban a la tienda, de la Rosa entró al local y luego de una discusión, la asesinó. Aquella tarde, Stefanny dejó de cantar los vallenatos que tanto amaba.

La mujer, de 32 años, llegó a Bogotá desde Malambo, la costa caribeña de Colombia, un año atrás para trabajar y darles una mejor vida a sus dos hijos, Samuel y Santiago. Llegó acompañada de De la Rosa, el padre de sus hijos, con quien mantenía una relación desde hacía una década.

Su feminicidio conmocionó a la sociedad colombiana porque era el segundo en el mismo establecimiento de comercio. Siete años antes, en 2017, la optometrista Claudia Rodríguez fue asesinada por su expareja al interior de la óptica en la que trabajaba.

El caso de Stefanny se puede vincular a otros tres ocurridos en centros comerciales en el lapso de poco más de un año. Entre marzo de 2023 y mayo de 2024, también fueron víctimas de feminicidio en estos lugares: Maryori Muñoz, Erika Aponte y Stephanie Katherine Bocanegra. Todas madres y trabajadoras que compartían un historial de violencia de género, frente al cual no tuvieron el amparo que esperaban de las autoridades.

Erika Aponte fue asesinada por un disparo de su expareja mientras laboraba en una pizzería de Unicentro, durante la celebración del Día de la Madre, el 14 de mayo de 2023. En su momento, el centro comercial minimizó el suceso, calificándolo como un “hecho aislado entre dos personas” en un comunicado dirigido a la opinión pública, un tratamiento similar al que otros centros comerciales les dieron a los feminicidios que ocurridos en sus instalaciones.

En respuesta a estos crímenes, la Alcaldía de Bogotá propuso la instalación de una “Cabina Calma” en el centro comercial Santafé, como parte de las medidas para prevenir estos asesinatos. La estrategia consistía en que los hombres entraran allí y expresaran sus emociones a través de una llamada para tranquilizarse, con el objetivo final de impedir el feminicidio. Esta iniciativa recibió muchas críticas y no se concretó.

Los cuatro asesinatos fueron cometidos en establecimientos comerciales ubicados en ciudades y departamentos con una elevada tasa de feminicidios consumados y tentativas de feminicidio. Bogotá, Antioquia y Tolima concentraron más de un tercio de los 4.188 casos registrados entre 2018 y abril de 2024, según datos de la Fiscalía, disponibles en el ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Observatorio Nacional de Violencias de Género.

Pese a que los medios de comunicación documentan que, entre 2023 y 2024, hubo cuatro de estos crímenes en centros comerciales, la Fiscalía respondió que solo reporta uno. En total, en estos espacios públicos, seis mujeres fueron asesinadas por motivos de género a lo largo de doce años. Los rasgos de sus historias se entrelazan: todas habían vivido violencia física y psicológica por parte de sus feminicidas; todas habían terminado la relación o buscaban hacerlo antes del crimen; y, con excepción del caso de Viviam, todas fueron asesinadas dentro de su espacio laboral, mientras trabajaban.

Expertas coinciden en que los crímenes feminicidas en centros comerciales funcionan como un acto de difusión de la violencia machista contra las mujeres, amplificando un mensaje de desprotección hacia todas ellas y hacia la población.

Querida por todo mundo

“Papi, conseguí el trabajo de mi vida”, le dijo Stefanny a su padre, Alonso Barranco, sin saber que el lugar en el que trabajaría sería el mismo en el que Iván de la Rosa le quitaría el último aliento. “Ella era incansable, le gustaba que sus hijos Samuel y Santiago estuvieran bien, que comieran bien, que vistieran bien…”, cuenta su padre. La describe como una mujer alegre e introvertida a la vez. “Ella era querida por todo el mundo”, dice con una nostalgia aún palpable.

Hija y padre tenían una relación cercana. Stefanny le marcó a Alonso por teléfono cuando estaba a punto de parir a su primer hijo en Bogotá, nueve años atrás, cuando vivió en la ciudad por primera vez. En ese momento, De la Rosa no aparecía. “Yo, desde Barranquilla, le iba diciendo: ‘Mi amor, busca un carro, cálmate, que tú vas a tener a tu bebé, vas a estar bien, vas a estar tranquila. Tu bebé va a nacer bien”. Le pedía que no colgara la llamada: “Papi, no me cuelgues. Quédate conmigo (…) Ay, papi, te siento al lado mío”, le decía Stefanny. Ahí había estado Alonso, cuando ella más lo necesitaba.

En la más reciente visita de Stefanny a Bogotá, este padre tenía planeado viajar, tal como ella se lo había pedido, para ayudarle a cuidar a sus dos niños, mientras trabajaba y terminaba la relación con Iván de la Rosa, de quien comenzaba a temer por sus amenazas de muerte. El señor Barranco se encontraba preparando sus maletas para salir cuando sonó el teléfono. Él no quería contestar la llamada porque era de un número desconocido. “¿Usted es el papá de Stefanny Barranco?”, dijo la voz al otro lado del celular. “La acaba de matar su pareja”, le dijeron, sin mayor explicación.

De la Rosa había abordado a Stefanny en la tienda de utensilios de cocina donde laboraba y la asesinó. La Fiscalía acusó al victimario de feminicidio agravado, pero él se rehusó a aceptar el cargo. El 5 de enero de 2025, fue hallado muerto en su celda y las autoridades aún investigan el motivo.

Aumento de feminicidios en espacios públicos

El Observatorio Colombiano de Feminicidios advierte sobre un aumento de feminicidios en espacios públicos, abiertos y de tránsito: mientras en 2022 el 38% de los casos sucedieron en estos sitios, para 2023 esto se elevó al 50% y, hasta agosto de 2024, la tendencia era similar. La vivienda, no obstante, aún es el principal lugar donde ocurren los feminicidios.

Margarita Martínez, directora de la línea de Género de la organización DeJusticia, explica que “el espacio público es muy simbólico. Cuando las mujeres nos tomamos o buscamos reivindicarnos en esos espacios que han sido pensados por hombres, construidos por hombres, pues simplemente tenemos que acogernos a normas que los hombres han impuesto porque si no, nos violentan”, argumentó.

Los intentos fallidos de las instituciones

La propuesta de “Cabina Calma” de la Alcaldía de Bogotá recibió en su momento fuertes críticas de colectivos feministas al plantear que, con una llamada, los hombres podrían “desahogarse” y, con ello, desalentar e impedir los feminicidios en los centros comerciales.

La penalista Mariana Botero Ruge considera que este tipo de acciones no resultan efectivas para disuadir a un posible feminicida, pues éste ya ha tomado su decisión previamente. “Si yo soy un agresor que estoy decidido a matar a mi mujer, no voy a ir a la Línea Calma o a la Cabina Calma. No voy a decir, ‘ay, espérense, voy a conversar a ver si se me olvida’. La verdad es que eso resulta muy ridículo”, dijo.

Sofía Amaya, de la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete, sostuvo que era una decisión “violenta contra las mujeres” y pidió justicia por los crímenes de violencia machista, atención a las víctimas y oportunidades para las mujeres que viven círculos de violencia.

Por su parte, Martínez, de DeJusticia, criticó la narrativa del “loco” atribuida a los feminicidas en los casos de los centros comerciales. La idea de que estos estaban “cegados por sus celos o emociones”, revictimiza y oculta la existencia de una estructura que le da poder a los hombres para matar a las mujeres.

Otros feminicidios en centros comerciales

El primer feminicidio en un centro comercial registrado por la prensa ocurrió en el año 2012. Se trata del caso de Viviam Paola Urrego en el establecimiento Gran Estación en Bogotá. Ella había decidido terminar la relación con quien era su pareja, Javier Giovanni Ceballos, padre de su bebé recién nacida, debido a que estaba sufriendo maltrato y violencia sexual por parte de él. Ceballos la citó en este lugar para proponerle matrimonio, y cuando Viviam se negó, éste la asesinó. Ella era arquitecta y tenía 32 años de edad.

Cinco años después, la ciudad volvió a ser testigo de otro feminicidio, el de Claudia Rodríguez, quien había abandonado Medellín huyendo de su pareja, Julio Alberto Reyes, padre de uno de sus dos hijos. Aunque tenía una medida de protección, Claudia fue asesinada el 10 de abril de 2017 al interior de la óptica en la que trabajaba, en el centro comercial Santafé. La policía abatió al feminicida luego de que éste tomara el cuerpo de la mujer como rehén.

En 2023, Maryori Muñoz, otra madre con medidas de protección, fue asesinada por su expareja, Luis Carlos Aguirre. El crimen también ocurrió el 15 de marzo en su lugar de trabajo, la estética que administraba, ubicada en el centro comercial Mayorca, en Sabaneta, Antioquia. Aguirre le arrojó una sustancia química que terminó por quitarle la vida. El agresor falleció debido a los efectos del mismo químico. Maryori, de 42 años, era madre de dos menores de edad, quienes quedaron huérfanos tras su fallecimiento.

Apenas dos meses después, un feminicidio similar se registró en Bogotá, en el centro comercial Unicentro. Ocurrió durante el Día de la Madre, cuando Christian Camilo Rincón le disparó a su expareja y mamá de su hijo de ocho años, Erika Aponte, mientras ella trabajaba en una pizzería. La joven de 26 años había recibido medidas de protección por parte de las autoridades, pero éstas solo la cubrían en el municipio de Soacha, a hora y media de Bogotá. Luego del crimen, el feminicida se suicidó. La abogada penalista Mariana Botero Ruge destacó que este feminicidio muestra la poca integración de las autoridades para proteger a las mujeres a lo largo del país.

Al año siguiente, Stephanie Bocanegra fue asesinada con un arma de fuego por su expareja, Julián Avellaneda, en un local comercial cerca del casco urbano de Ibagué, Tolima. A los 31 años, Stephanie había decidido poner fin a la relación meses antes, debido a la violencia que había sufrido. El 24 de febrero, mientras ella esperaba a su segunda hija, Avellaneda le arrebató la vida. Tras el crimen, la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio agravado, pero en septiembre, Avellaneda fue liberado por vencimiento de términos.

Uno de los factores comunes en todos los casos ocurridos en centros comerciales es que tuvieron lugar en el marco de la ruptura de la relación, y la mayoría sucedieron en los lugares de trabajo de las víctimas. Según Margarita Martínez, de Dejusticia, la economía es una forma de ejercer dominación por parte de una pareja abusiva. Por ello, no es una coincidencia que, cuando la mujer “se está liberando de ese poder, que comienza a tener autonomía, a tener un círculo social, esto actúe como un catalizador para el feminicida”.

La violencia machista como “castigo”

Aunque el hogar es el primer lugar donde ocurren los feminicidios, debido a la cercanía con el victimario, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, el hecho de que estos crímenes ocurran en centros comerciales muestra que la violencia traspasa hasta lugares públicos y masivos, donde prima el espectáculo y las relaciones comerciales.

Los centros comerciales se encuentran en zonas de estrato alto y cuentan con iluminación artificial, pasillos repletos de tiendas de ropa, tecnología y comida; así como vitrinas por doquier, bancos y oficinas de servicios. En cada esquina hay una cámara de seguridad o un vigilante. A pesar de esta aparente seguridad, ocurrió lo que las expertas denominan como “un castigo público”.

Carol Rojas, del Observatorio Colombiano de Feminicidios, afirma que “un centro comercial es un espacio de difusión muy importante de la violencia machista y genera en la mente de las personas la sensación de impunidad, frustración y desprotección”.

Por su parte, Martínez, de DeJusticia, enfatizó que estos crímenes no sólo van dirigidos a la mujer asesinada, sino “también a su familia, a sus hijos e hijas y al público, porque estos feminicidios van a salir en noticias, en televisión”.

Gabriela Forero, politóloga y directora de la organización feminista La Oficina, advirtió sobre el “efecto contagio” de estos crímenes, ya que estos pueden alentar a otros hombres a cometerlos.

Mientras tanto, la luminosidad de los centros comerciales se apaga cuando se trata de dar respuestas. Los comunicados de estos establecimientos han calificado los feminicidios como “incidentes” o “hechos aislados”. Se trata, afirman, de un suceso “puntual y particular entre las dos personas”.

Frente a esto, Rojas rechaza la postura de estos recintos comerciales. “No es un asunto comportamental ni individual, sino que hace parte de una psiquis colectiva que se difunde en estos espacios. Esto debe verse como algo más estructural y no minimizarlo”, dice.

En abril de 2024, las autoridades de Bogotá anunciaron la activación de la red “Te Queremos Viva y Diva”, que contempla la creación de espacios seguros en centros comerciales para que las mujeres puedan acceder a líneas de ayuda y asistencia en casos de violencia.

Sin embargo, la iniciativa solo está en funcionamiento en los centros comerciales de la localidad de Los Mártires, lo que significa que está disponible solo en una de las 20 localidades de Bogotá y no incluye a los establecimientos involucrados en las muertes de Viviam, Claudia, Erika y Stefanny.

La Policía aseguró que así se evitó un feminicidio en el Mallplaza el pasado 25 de octubre de 2023, pero ni la Secretaría de la Mujer ni la Policía, dieron más detalles.

Alexandra Quintero, directora de Eliminación de las violencias contra las mujeres y acceso a la justicia de la Secretaría de la Mujer, señaló que, en alianza con Acecolombia, ayudaron a que los centros comerciales de Bogotá tuvieran, por primera vez, un protocolo de prevención de violencia de género. El manual contempla la recepción, atención y acompañamiento de las víctimas.

La entidad también impartió 10 capacitaciones al personal de seguridad, empleados y gerentes de los centros comerciales sobre este protocolo. Según Quintero, esto es fundamental para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género, además proporcionan herramientas para actuar frente a ella en los espacios públicos.

La Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia) informó que aparte de trabajar con la Alcaldía de Bogotá, ha cooperado con iniciativas en Bucaramanga e Ibagué para la prevención de violencias basadas en género. “En estos espacios e iniciativas se han capacitado más de 500 personas en la atención en este tipo de casos”, precisó.

En Sabaneta, Antioquia, la alcaldía señaló que llevaron a cabo campañas de sensibilización sobre los tipos de violencia en los dos centros comerciales de la ciudad, incluido el involucrado en un feminicidio. En mayo de este año, lanzaron la primera patrulla Púrpura, unidad integrada por mujeres policías, enfocada en la prevención del maltrato, la disuasión de situaciones de violencia y la captura de agresores.

En Ibagué, Tolima, tras el asesinato de Stephanie Bocanegra, la alcaldesa Johana Aranda instaló en 2022 un Comité Extraordinario de Violencia de Género para reforzar las comisarías de familia y fortalecer la línea de atención “No estás sola”.

La municipalidad también emprendió la entrega de unos dispositivos con botón de pánico, para que las mujeres puedan recibir asistencia de la policía al activarlos. Hasta agosto de 2024, 60 mujeres habían recibido el dispositivo, de las cuales 10 lo habían usado.

Según las expertas, la creación de espacios seguros, la instalación de botones de pánico, la formación del personal para manejar situaciones de maltrato y, sobre todo, mayor educación sobre las violencias basadas en género, son las acciones que podrían revertir la resonancia de los feminicidios en los centros comerciales. Lo fundamental, dicen, construir condiciones para que las mujeres puedan salir de relaciones abusivas sin arriesgar sus vidas, tanto en el espacio íntimo como en el espacio público.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.

Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.

Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.

Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.

Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

*Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Conoce el proyecto y más historias en https:/cambialahistoria.info.