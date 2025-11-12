Feminicidios: están convirtiendo la violencia contra las mujeres en contenido viral

Durante varios meses, un canal de YouTube difundió videos creados con inteligencia artificial que mostraban mujeres suplicando por su vida mientras una persona les apuntaba con un arma. En redes sociales también circularon transmisiones en vivo de feminicidios reales. Este contenido no solo evidencia la crueldad de la violencia, sino que la transforma en un espectáculo para su consumo. ¿Qué hay detrás? En este video le contamos.