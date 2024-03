Francia Márquez: “¿Les diremos a las mujeres que el Estado no puede protegerlas?”

La vicepresidenta Francia Márquez, junto a lideresas y activistas de Bolívar, durante una mesa de alto nivel en Cartagena, este viernes 8 de marzo. Foto: Darwin Torres - Vicepresidencia de la República

Este viernes 8 de marzo, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la vicepresidencia y ministra de la igualdad, Francia Márquez, llegó a Cartagena vistiendo un pañuelo feminista. Allí, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, la esperaban ministros y viceministros del gobierno, congresistas, organizaciones internacionales como ONU Mujeres, funcionarios del gobierno español y lideresas de organizaciones de mujeres del departamento. El Espectador viajó junto a Márquez y presenció el encuentro.

Según la vicepresidenta, el objetivo de la Mesa de Alto Nivel era escuchar las problemáticas planteadas por las mujeres en el territorio y tomar decisiones que, como Estado, permitan avanzar en la erradicación de las Violencias Basadas en Género (VBG) en el departamento de Bolívar. “Las invito a seguir levantando la voz, luchando por sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos de vida y a seguir oponiéndose a todas las violencias que hoy padecen las mujeres a lo largo y ancho del país”, fue el mensaje de Márquez para las mujeres.

Durante varias horas, y con poco más de cinco minutos de intervención por cada una, las lideresas trans, campesinas, negras e indígenas expusieron las problemáticas que aquejan a las mujeres de Bolívar: las Violencias Basadas en Género, la gentrificación y el turismo que están desplazando a las mujeres palenqueras de Cartagena de sus lugares de trabajo, la falta de acceso a educación, salud y participación política en los municipios, así como la violencia diferencial que padecen por parte de los grupos armados ilegales que ejercen control en el territorio. La violencia que padecen las mujeres trans y la falta de Comisarías de Familia y Casas de Acogida, que hoy son insuficientes para garantizarles espacios seguros.

Leidy Laura Perneth, lideresa y miembro la Mesa del Movimiento de Mujeres y Feministas de Cartagena, indicó que la principal problemática que enfrentan las mujeres del departamento es que hay mucha violencia y poco acceso a la justicia. Dijo que las Comisarías de Familias no han logrado que las denuncias se traduzcan en garantías de seguridad para las víctimas, que las Casas Refugio, diseñadas para mujeres víctimas de violencia en Bolívar, tienen una contratación precaria y no están habilitadas durante todo el año, ni siquiera en meses críticos para las mujeres, como diciembre y enero. “La violencia de género no se va de vacaciones, ni atiende a las demoras de los trámites administrativos”.

Puede leer:

Márquez le pidió a la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, que le diera una respuesta a las mujeres y les explicara qué está haciendo el Ministerio de Justicia y del Derecho para protegerlas de manera diferencial. “Hemos hecho un gran esfuerzo por entender la problemática, porque es tan diversa, tan plural, tan compleja, que dar respuestas, como se ha venido haciendo siempre, es insuficiente”, respondió Delgado.

También indicó que están trabajando en la estructuración y trámite de un proyecto de ley que cree una jurisdicción especializada para las mujeres. Sobre las Comisarías de Familia dijo que, según la ley, debería haber alrededor de once Comisarías en el departamento. Actualmente, Bolívar solo tiene seis y de esas solo una está abierta las 24 horas. Indicó que están trabajando para construir las que hacen falta, pero no tienen el capital para comprar todos los lotes necesarios.

Delgado planteó una tercera dificultad. “El Ministerio de Justicia no tiene presencia territorial. Hemos venido fortaleciendo el apalancamiento estructural desde el centro, pero son los municipios, los distritos, los que tienen que hacer realidad lo que desde el centro son solo políticas”.

En medio de los señalamientos para buscar culpables, la secretaria de las mujeres del departamento de Bolívar, Natally Bustillo Serrano, le respondió a la viceministra sobre su responsabilidad en el cumplimiento de esas políticas y dijo que los funcionarios de las Comisarías de Familia estaban siendo capacitados. “Todos los comisarios son nuevos y muchos de ellos no saben cómo abordar las Violencias Basadas en Género”.

Ante esta respuesta, la vicepresidenta dejó ver su molestia. “¿Cómo es posible que una Comisaría, la primera en atender la denuncia de una mujer, tenga funcionarios sin formación en Violencias Basadas en Género? Si me dicen que los comisarios no están formados en este tema es porque escogieron a la gente equivocada para esos cargos”, dijo Márquez. Luego, le pidió a la Procuraduría que abriera una investigación sobre la idoneidad de los funcionarios dentro de las Comisarías.

Lea también:

También, le hizo un llamado de atención al Ministerio de Justicia por no darle una “respuesta clara” sobre cómo se le iba a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en la región. “Esos discursos no nos sirven. Aquí vinimos a dar respuestas, no a echar carreta, o ¿le diremos a las mujeres que el Estado no puede protegerlas? El Ministerio tiene que trabajar en la creación de una jurisdicción especial que atienda las Violencias Basadas en Género de este país. Y eso implica ajustar el sistema de justicia que en Colombia no funciona para las mujeres”, aseguró la mandataria.

Las lideresas y mujeres asistentes al evento aplaudieron el jalón de orejas y gritaron arengas para mostrar su apoyo: “el cambio será con las mujeres o no será”. El Ministerio de Justicia se comprometió a empezar con la instalación de las Casas de Vida, que se presenten como entornos protectores para las mujeres en siete municipios del departamento.

Luego, cada uno de los ministerios presentes hizo anuncios sobre sus políticas con enfoque de género. Jaime Hernán Urrego, viceministro de salud explicó que están trabajando en un lineamiento para cuidar la salud mental de mujeres, en un modelo de atención en salud para víctimas de violencia sexual y en la actualización de la política de salud sexual y reproductiva, y en que tengan todos enfoque de género e incluya de manera diferencial a las personas LGBTIQ+.

Aseguró que tienen 119 equipos médicos nuevos que empezarán a circular por el territorio en compañía de una médica, enfermera, psicóloga y auxiliar de enfermería, con los que buscan ampliar el acceso a la salud de mujeres víctimas de violencia y que tendrán promotoras de salud, escogidas por la comunidad, en veredas y corregimientos para “devolver la atención primaria con enfoque de género”.

El Ministerio de Justicia se comprometió con volver una realidad las Casas de Vida, lugares seguros a los que las mujeres puedan acudir en un momento de riesgo. El de Minas y Energía a garantizar el acceso a la energía e impulsar las comunidades energéticas en el territorio. El de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a implementar estrategias de sensibilización en el uso responsable de las TIC para mitigar las violencias basadas en género que también se manifiestan en la esfera digital. Además, invitó a las lideresas de procesos de mujeres en el territorio, presentes en la mesa, a ser embajadoras o talleristas de esos cursos de sensibilización.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desde la Dirección de la Mujer Rural, reiteró su compromiso en la operación del Fondo de Mujeres Rurales, como una alternativa para que la independencia económica sea una herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres, así como continuar con un programa especial de acceso a tierras para mujeres.

El Ministerio de la Igualdad habló del fortalecimiento de un cuerpo élite de la Dijin, que investigue casos de feminicidios, Violencias Basadas en Género y redes de trata de personas para explotación sexual. Ya hay tres de ellos en el departamento de Bolívar. Una Ruta Cuidadora que lleve servicios de bienestar a las mujeres, una estrategia de masculinidades cuidadoras que invite a los hombres a asumir labores de cuidado, un programa de autonomía económica para las mujeres que esté centrado en iniciativas de economía popular, entre otros proyectos, fueron expuestos brevemente durante la intervención.

Después de más de cinco horas de conversación entre líderes, organizaciones, miembros del gobierno y congresistas, la vicepresidenta se despidió con la promesa de regresar al sur del departamento en compañía del presidente Petro, para hablar de otros temas importantes para la comunidad y que no tienen que ver exclusivamente con las mujeres. Le hizo un llamado a los hombres para que sean “aliados y no enemigos”, le agradeció a todas las mujeres que luchan y, en especial, “a las que poco mencionamos. Mujeres lesbianas, trans, campesinas, indígenas, afrocedendientes, que en un país machista tienen que hacer un gran esfuerzo por sobrevivir”.