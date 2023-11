Javier Milei,¿Qué implica su triunfo para los derechos de mujeres y personas LGBT?

El nuevo presidente de Argentina será el economista anarcocapitalista Javier Milei. Desde su campaña, hizo énfasis en que para él no existen las brechas ni las violencias basadas en género; que no le importa lo que las personas LBGTIQ+ hagan con tal de que no sea un gasto para el Estado; y que el aborto “no es un derecho ganado”. Fuentes expertas hablan de un posible retroceso en materia de derechos.