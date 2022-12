Katerin Gutiérrez, desde Cartagena hasta el Space Center de la NASA

Para la joven es importante reducir la brecha de género en la ciencia y la tecnología. Foto: Cortesía

Katerin Julieth Gutiérrez, una joven cartagenera de 15 años, sueña con poder combinar la ciencia política con la ingeniería aeroespacial y algún día ser canciller de Colombia. Junto con otras 34 niñas y adolescentes de 21 departamentos del país, visitó el pasado mes de agosto el Space Center de la NASA en Houston, Texas. Katerin fue parte de “Ella es astronauta”, de la fundación She Is, un programa que busca impactar la vida de niñas de zonas o grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, acercándolas a áreas históricamente ocupadas por hombres, con el objetivo de que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. (El top 10 de las personas más influyentes en ciencia en el 2022)

Como parte de la “tripulación”, todas las participantes pasaron cinco meses preparándose para la inmersión académica, pues además de la visita presencial a las instalaciones de la NASA, debían presentar un proyecto de emprendimiento en torno al STEM (ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas por sus siglas en inglés). Sin embargo, Katerin nunca había estudiado, ni tenía experiencia en estas áreas, pero sabía que su proyecto debía apuntar a eliminar los estereotipos y sesgos de género porque, en sus propias palabras, “inspirar a otras mujeres y personas en general es lo que me gusta hacer”. (Las niñas también saben sobre equidad de género)

El emprendimiento que Katerin presentó para culminar el programa de Ella es Astronauta se llama “Empoderamiento y liderazgo femenino + vocaciones STEAM”. Actualmente lo sigue desarrollando y consiste en crear grupos focales alrededor de Cartagena para formar futuras líderes y agentes de cambio. “Necesitamos más mujeres en estas áreas y es bonito ver que hay un panorama creciente de mujeres y cómo vamos contribuyendo para cambiar el mundo”, comenta Katerin. Es importante agregar que en los últimos años se añadió una “A” para “artes” a “STEM”, para reflejar a quienes en el campo de las artes han comenzado a usar la tecnología en sus creaciones.

Según estudios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), durante la infancia, los niños y las niñas a menudo tienen interés y rendimiento similar en los campos STEM. Pero, para cuando llegan a la adolescencia, las niñas a menudo pierden ese interés debido a la presión social. Aunque en los últimos años diferentes sectores han trabajado por reducir esta brecha y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el número cinco apunta a la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, falta mucho camino por recorrer.

El último informe de ONU Mujeres y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) sobre la educación de niñas y mujeres refleja que, del total de estudiantes de carreras STEM en el mundo, solo el 35% son mujeres y, a nivel profesional, las que se dedican a la investigación sólo representan 28%. En el caso nacional, un estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reveló que 1 de cada 6 mujeres que se gradúa de un programa de educación superior lo hace en un área STEM, pero para ellas existe una menor oferta laboral, algo que no es congruente con la demanda de trabajo en Colombia y el mundo. (¿Qué es la violencia de género y por qué es importante nombrarla?)

El que niñas y jóvenes puedan incursionar desde temprana edad en estas áreas es importante para reducir la brecha. “Para mí significó algo inolvidable e inexplicable, porque no me vi nunca haciendo este tipo de actividades, como la programación y la robótica, pero me hizo cambiar más mi pensamiento y darles una oportunidad para aprender más de ellas”, cuenta Katerin, quiendurante su visita al Space Center ganó el reconocimiento de tercer lugar junto con sus dos compañeras de equipo, por la elaboración de cohetes, programación de robots y diseño de hábitat lunar.

En diversas ocasiones, Nadia Sánchez, fundadora de She Is, ha hablado sobre la importancia de brindarles oportunidades a niñas que vienen de contextos que históricamente han sido vulnerados. Para ella, esta es la mejor manera en que se construye país, “construyendo sueños”. Por eso no es sorpresa que las niñas y adolescentes que han hecho parte de los programas que ofrece la fundación digan que Nadia se convirtió en su segunda mamá. A la fecha, 131 niñas y adolescentes de Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana han participado de Ella es Astronauta.

En el caso de Katerin, ella dice que está dispuesta a entrenar seis años para ir solo diez días al espacio. Además de “estar en las instalaciones de la NASA. que es como conocer un nuevo mundo”. A modo de anécdota, la joven cuenta que lo más cercano a tener una experiencia espacial fue probar la comida de astronautas, pero que ella “cambiaría un poco el menú”.

Para esta cartagenera, la experiencia que vivió en agosto fue el empujón que le faltaba para creer que las mujeres están haciendo historia. Fueron días que le mostraron que “tienes que ser fuerte y resiliente para cumplir tus sueños”. Katerin quiere que todas las personas aprendan a demostrar su potencial y hacer las cosas que les hacen feliz, pero sobre todo que en el momento menos esperado aparecen las oportunidades y que, de aprovecharlas, se puede demostrar que “eres la astronauta de tus sueños”.