La delgadez como objetivo: ¿qué se esconde detrás de ese propósito de Año Nuevo?

Empezar el año queriendo bajar de peso se ha vuelto casi una costumbre. Frente a este escenario, expertas llaman a mirar con más cuidado qué motiva este propósito, cómo se relaciona con los discursos sobre salud, la gordofobia y por qué no siempre conduce al bienestar que promete.

Luisa Lara
11 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Foto: Jonathan Bejarano

¿Sabía que uno de los propósitos para iniciar el año que más se repite es bajar de peso? Cada enero, este objetivo reaparece como un recordatorio constante de ir al gimnasio, cambiar la forma de comer y “mejorar” la salud, un objetivo que a simple vista es inofensivo, pues apunta al bienestar físico y mental. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta como un mandato incuestionable en medio de un contexto mundial donde la atención parece concentrarse, una vez más, en los cuerpos delgados?

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
