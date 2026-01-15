Logo El Espectador
¿La moda de la “delgadez extrema” está de regreso? Lo que dicen expertas

Cada comienzo de año suele venir acompañado de propósitos y promesas de cambio, y uno de los más repetidos tiene que ver con el cuerpo. Expertas advierten que estas metas están atravesadas por presiones sociales, estéticas y de género que influyen en cómo las personas, y especialmente las mujeres, se relacionan con la idea de bienestar. Pero ¿qué hay detrás de esta exigencia? Aquí se lo explicamos.

Luisa Lara

