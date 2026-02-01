Logo El Espectador
Género y Diversidad
Las Igualadas
La ONU condenó la maternidad forzada en el caso de Norma, pero aún no hay reparación

Hace un año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU calificó como tortura lo que el Estado ecuatoriano hizo con Norma: imponerle una maternidad forzada cuando tenía 13 años. Hoy, un año después del fallo, ninguna de las medidas de reparación ha sido cumplida.

Alejandra Ortiz Molano
Alejandra Ortiz Molano
01 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
La ONU condenó la maternidad forzada en el caso de Norma, pero aún no hay reparación
Foto: Jonathan Bejarano

A Norma, una niña de 13 años, se le impuso la maternidad forzada producto de la violencia sexual que vivió. Un acto que equivale a tortura. Así lo determinó, hace un año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al condenar al Estado ecuatoriano por violar sus derechos y negarle la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. El fallo parecía abrir la puerta a la justicia que Norma buscó durante más de 14 años. Sin embargo, al día de hoy, las organizaciones que acompañaron su caso denuncian que nada ha cambiado: el Estado no ha cumplido ninguna...

Alejandra Ortiz Molano

Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública.@aleja_ortizmaortiz@elespectador.com
