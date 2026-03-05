Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
05 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.

La violencia sexual digital no empezó con la IA: lleva décadas en internet

El internet trajo grandes avances tecnológicos, pero también dejó en evidencia cómo operan las violencias contra las mujeres cuando se amplifican en espacios masivos. Acá le contamos cómo desde los primeros desarrollos digitales ya existían registros de violencia sexual en línea.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luisa Lara

Luisa Lara

Conoce más

Temas Relacionados

Las Igualadas

Violencia sexual digital

IA

Internet

Mujeres

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.