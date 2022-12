Las mujeres que han hecho historia en el deporte paralímpico colombiano

Érica Castaño, abanderada nacional en esas justas, Mayerli Buitrago, Yesenia Restrepo y Sara Vargas son algunas de las para atletas que se han destacado en sus disciplinas. Foto: Comité Paralímpico Colombiano - Comité Paralímpico Colombiano

El proceso de largo aliento del deporte paralímpico en Colombia viene dando frutos y se ha posicionado como un ejemplo para la sociedad. La primera vez que el país contó con una delegación en los Juegos Paralímpicos, que para aquel entonces se conocían como Juegos Olímpicos para personas con Discapacidad, fue en Toronto 1976. Pero solo cuatro años después, en Arnhem, Países Bajos, llegaron las primeras medallas para deportistas colombianos en las disciplinas paralímpicas. (Vea: Las primeras mujeres que representaron a Colombia en los Juegos Olímpicos)

Pedro Mejía, para nadador, fue el primer nacional en colgarse una medalla. Su presea de oro y de bronce marcaron el inicio de este camino. A pesar de que fue un precedente en el deporte paralímpico nacional, pasaron 25 años para que un para atleta volviera a pararse en el podio. La representación estuvo a cargo de Elkin Serna y Moisés Fuentes, en las justas de Pekín 2008 y Londres 2012.

Para las siguientes ediciones de los juegos, el Comité Paralímpico Colombiano cambió su fórmula y decidió apostarle a los procesos de largo aliento. Además, añadió a la ecuación un factor diferencial: acompañar la carrera deportiva de los atletas paralímpicos, permitiéndoles convertir el deporte en su proyecto de vida. Una estrategia que ha dado los mejores resultados.

En Río 2016, la delegación contó con la participación de 39 para atletas, 26 de ellos hombres y 13 mujeres. El equipo logró dos medallas de oro, cinco de plata y 10 de bronce. Además, deportistas como Martha Hernández, Maritza Arango, Yesenia Restrepo, Sonia Luna o Jessica Marcela González se colgaron la primera presea para una mujer para atleta en representación del país.

Y en Tokio 2020, la delegación paralímpica de Colombia consiguió su mejor presentación de las 11 en las que ha participado: 62 para atletas (42 hombres y 20 mujeres), quienes lograron 24 medallas (3 de oro, 7 de plata y 14 de bronce). Érica Castaño, abanderada nacional en esas justas, Mayerli Buitrago, Yesenia Restrepo y Sara Vargas son algunas de las para atletas que se han destacado en sus disciplinas.

Érica Castaño: la primera mujer en ganar el mundial de para atletismo

En el palmarés de Érica Castaño, de 37 años, reposan una medalla de los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015 y Lima 2019; la de los Mundiales de Londres 2017 y Dubai 2019; y los diplomas olímpicos de los Juegos Paralímpicos Río 2016 y Tokio 2020. Además de estos logros, se destaca por ser la primera mujer colombiana en alcanzar una medalla de oro en un mundial de para atletismo. (Le puede interesar: Mujeres que han dejado en alto el nombre del deporte paralímpico colombiano)

Su camino en el deporte paralímpico inició luego de que a sus 23 años quedara en silla de ruedas por un accidente con arma de fuego. Dos años después del accidente y tras su rehabilitación física, decidió practicar para natación, pero se empezó a enfermar constantemente por problemas en sus bronquios. Entonces, buscó otra disciplina y llegó al para powerlifting, que consiste en levantar pesas.

“Soy alta y pesada, mi categoría se la pasaba cerrada. Entrenaba, pero no competía y me aburrí”, confiesa la antioqueña, quien es abogada y directora en Gestión Deportiva. Por azar, acompañó a un compañero a una práctica y sin conocer cómo era el lanzamiento de disco, bala o jabalina lo intentó. “Registré unas marcas impresionantes. Estaba improvisando”, dice. Ahora se prepara para las justas de París 2024.

Yesenia Restrepo: un error la llevó a ser una de las mejores para atletas

En 2005, cuando tenía 23 años, la para atleta Yesenia Restrepo presentó un fuerte dolor de cabeza. En urgencias la diagnosticaron con muerte de nervios ópticos, que significa que al dañarse estos nervios genera que el cerebro deje de recibir la información dada la ausencia de estímulos visuales. Como el tejido nervioso no se regenera, se produce la pérdida irreversible de la visión.

“Cuando estoy rehabilitándome, nos invitaron a practicar para natación, pero no me gustó. Así que me recomendaron el para atletismo, pues me dijeron que me podía ir muy bien”, señala. A pesar de que inició como velocista, por un error terminó en el lanzamiento de bala. “En 2010, la entrenadora por equivocación en una prueba de pista me inscribió en lanzamiento de bala. Me fue muy bien”, anota. (Vea también: Juega como niña y serás subcampeona del mundo, ¿a qué costo?)

Yesenia empezó haciendo récord nacional y ubicándome tercera en el mundo”, anota. Un registro que la llevó a su primer mundial de Nueva Zelanda 2011 y luego a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. En 2013 tuvo un cambio de entrenador o guía. Se trata de Luis Esteban Aguirre, quien la orientó para ganar una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y los de Tokio 2020.

Jhoan y Brandon, los amuletos de la para atleta Mayerli Buitrago

Carlos Daniel Serrano es el mejor para atleta de Colombia. A sus 24 años ha ganado tres medallas de bronce, dos de plata y una de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y seis de bronce, dos de plata y una de oro en las justas de Tokio 2020. Su amor por la para natación se lo ha transmitido a su familia, como es el caso de su tía Mayerli Buitrago.

“Mi sobrino me mostró cómo era el sistema paralímpico, pero en la para natación. Me pareció fascinante. No se dieron las cosas en esa disciplina, así que me fui al para atletismo en 2018″, comenta. Desde entonces, Jhoan y Brandon, sus hijos, se han convertido en sus amuletos. “Trato de demostrarles a ellos que no hay límites y que si les gusta algo deben tratar de disfrutarlo y ser los mejores”, añade.

En 2019 llegaron sus triunfos más destacados: la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos y tres medallas de oro en los Paranacionales. Pero, en 2020, una lesión en su mano derecha por poco la aleja de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. “Me tocó detenerme dos meses en los que pierdo masa muscular y fuerza, pero no la esperanza”, confiesa. Logró recuperase y ganar una presea de plata. (Podría ver: ¿Quién es la única mujer que ha dirigido la selección de fútbol femenina?)

Sara Vargas, la mujer más joven en competir en unos Juegos Paralímpicos

Con 14 años, Sara Vargas viajó a Tokio para competir por primera vez en su carrera en unos Juegos Paralímpicos, convirtiéndose en la mujer más joven en llegar a esta instancia. “Fue un sueño maravilloso. Pude conocer a mujeres que admiro y aprender muchas técnicas de ellas”, cuenta. Quedó en el cuarto lugar en para natación. Su amor por este deporte lo heredó de su hermana Ana Gabriela, nadadora de alto rendimiento.

Sara, nacida en La Mesa, se mudó junto a su familia a Bogotá e inició a los cinco años practicando con un grupo convencional en las piscinas de Compensar de la 68 y, por su acondroplasia, le recomendaron a Stevens Ruiz, uno de los mejores técnicos en para natación. “Fui convocada a la Selección Bogotá y empecé a prepararme para cumplir uno de mis sueños: llegar al equipo nacional”, confiesa.

Sus triunfos comenzaron a llegar: En 2018, con 11 años, ganó en Estados Unidos tres oros. En Lima, un año después, en los Parapanamericanos, consiguió cuatro medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en la mejor mujer para atleta de las justas. Ya suma más de 30 medallas, la mayoría, dice Sara riendo, son de oro. Ahora se prepara para cumplir otra de sus metas: ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos.