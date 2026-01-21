Las mujeres tardan más en obtener la aprobación de artículos científicos, según estudio

Las desigualdades en los tiempos de revisión contribuyen a la infrarrepresentación de las mujeres en cargos académicos de alto nivel, según el estudio. Foto: Las Igualadas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El estudio fue realizado por tres investigadores de la Universidad de Nevada (Estados Unidos), entre ellos el científico español David Alvarez-Ponce. El análisis, publicado en la revista PLoS Biology, señala que los manuscritos enviados por mujeres a las revistas científicas experimentan tiempos de revisión más prolongados que aquellos remitidos por hombres.

Este tiempo de revisión se refiere al periodo transcurrido entre la presentación del artículo a una revista científica y su aprobación para ser publicado.

Alvarez-Ponce y su equipo han puesto el foco en los artículos sobre temas biomédicos, que representan un 36 % del total de las publicaciones científicas publicadas anualmente en todo el mundo, considerando todos los campos de investigación.

Vea aquí también: Mujeres en la ciencia: ¿qué es el Efecto Matilda y cómo frenarlo?

Según explicó el investigador a la agencia EFE, el estudio se basó en los más 36,5 millones de artículos publicados en más de 36.000 revistas de biomedicina desde el año 1900, contenidos en la base de datos PubMed.

De ese total, en 7,8 millones de artículos se indicaba cuánto tiempo permanecieron en revisión antes de su publicación y han servido de referencia para comprobar que los textos enviados por mujeres tienen un periodo de revisión entre un 7.4 % y un 14.6 % más largo que los enviados por hombres.

Una brecha generalizada

“La brecha de género es generalizada y afecta a la mayoría de las 124 disciplinas estudiadas, independientemente de la representación de las mujeres en cada una de ellas; aunque hay algunas materias, las menos, en las que la brecha no existe o incluso se invierte”, señala Alvarez-Ponce.

Entre las áreas de investigación biomédica en las que las mujeres presentan tiempos de revisión más favorables están la biología, biología molecular, química, biofísica, la investigación hospitalaria, la salud de las mujeres, genética, servicios de salud, salud ambiental y biología computacional.

Los resultados se mantienen consistentes incluso al considerar variables como la fecha de publicación, la longitud del artículo, su legibilidad, el número de coautorías, el campo de estudio, el país o territorio donde se realizó la investigación, o la combinación de todos esos factores.

Vea aquí también: La ciencia es un campo que sigue borrando a las mujeres

¿Cuáles son las posibles causas?

El biólogo español señala que la diferencia entre los tiempos de revisión experimentados por las investigadoras y los investigadores puede deberse a varios factores, entre ellos posibles sesgos por parte de editores y revisores de las revistas científicas, tal y como sugieren estudios anteriores.

“Este efecto podría mitigarse mediante el uso de revisiones por pares ‘doble ciego’, un sistema de revisión de artículos científicos en el que los revisores desconocen la identidad de los autores”, apunta.

Otros factores no pueden corregirse con tanta facilidad, señala, como una mayor carga de responsabilidades domésticas y de cuidados, así como las obligaciones docentes o administrativas, que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres, tal como se ha documentado en otros trabajos anteriores.

“Nuestro hallazgo ayuda a entender por qué las mujeres están infrarrepresentadas en la Academia, especialmente en los puestos altos. Una de las causas es que las mujeres consiguen publicar menos que los hombres”, agrega.

Las publicaciones son un factor clave para los investigadores que solicitan plazas y financiación para poder continuar con sus investigaciones.

Alvarez-Ponce espera que los resultados de este nuevo estudio, considerados en el contexto del conocido lema ‘publicar o perecer’, “contribuyan a impulsar cambios que reduzcan la brecha de género en el mundo académico”.

El análisis también identificó que quienes investigan desde países catalogados como “en desarrollo” tienden a experimentar tiempos de revisión más largos que en los países del Norte Global.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.