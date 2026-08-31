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Género y Diversidad
Las Igualadas
31 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.

“Las niñas existimos”: así fue la manifestación artística frente al ICBF liderada por niñas

Niñas y adolescentes del colectivo Resistencia Chiquita y mujeres de otros colectivos se manifestaron frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con un mural y otras intervenciones artísticas. La protesta ocurrió semanas después de que la directora de la entidad, Carolina Restrepo, ordenara retirar un mural que decía “Aquí estuvo Resistencia Chiquita” y pidiera eliminar la palabra “niñas” del lenguaje institucional.

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Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

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