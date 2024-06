Las otras tres actrices que denunciaron a Juan Darthés, actor de Patito Feo

Thelma Fardin, Calu Rivero , Natalia Juncos y Ana Coacci son cuatro actrices que denunciaron en distintos momentos por acoso, abuso y violación a Juan Darthés. Foto: Archivo Particular

Después de casi seis años de batalla legal, la actriz argentina Thelma Fardin logró que un tribunal brasileño le creyera que fue víctima de violación. El pasado 10 de junio, el actor Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por agredir sexualmente a la actriz cuando ella tenía 16 años y él 46.

Su caso se conoció a finales de 2018 cuando Fardin acusó públicamente a Darthés de haberla violado. Los hechos ocurrieron en 2009 cuando ambos se encontraban promocionando la telenovela juvenil “Patito Feo” en Nicaragua. En un video, que se mostró durante una rueda de prensa y que luego se hizo viral en redes sociales, Fardin acompañada por varias integrantes de la organización Actrices Argentina relató cómo Darthés la agredió sexualmente.

En su testimonio, ella menciona cómo él agarró sus manos y las puso sobre su pene erecto antes de decirle: “Mirá cómo me ponés”. La denuncia de Thelma Fardin marcó un hito en la lucha contra la violencia de género y el feminismo en Argentina, naciendo el movimiento #MiráComoNosPonemos para hablar sobre casos de violencia sexual.

Sin embargo, Fardin no fue la primera en alzar su voz contra el actor. Otras tres actrices, Carla “Calu” Rivero, Natalia Juncos y Ana Coacci ya habían relatado haber sido violentadas sexualmente por Darthés. Pero sus testimonios fueron cuestionados, pocas personas les creyeron y el señalado , además de negarlo todo, las denunció por daños y perjuicios con el fin de que ellas no se pronunciaran más sobre lo ocurrido.

Calu Rivero

Fue la primera mujer que señaló al actor.Trabajó en 2012, cuando tenía 24 años, en la telenovela “Dulce Amor” siendo coprotagonista e interés romántico de Darthés. A finales de 2017, Rivero dio una entrevista en la que aseguró que sabía bien lo qué era el abuso porque lo había vivido “en carne propia”, mencionando el nombre de Darthés como su agresor.

En su testimonio, relató que el actor se sobrepasaba en las escenas de sexo y de besos. Él comenzó a excederse constantemente e incluso agarrarla bruscamente a pesar de que en varios momentos le pidió que no lo hiciera. Rivero dijo que Darthés se había aprovechado de las escenas íntimas de la telenovela para tocarla de manera indeseada y no consensuada. Incluso, aseguró que pasaba por alto las indicaciones de libreto y dirección, y que en redes sociales hacían comentarios sobre cómo eran de “grotescas” esas escenas.

“Hubo excesos inapropiados fuera del guion, el guion dice ‘beso’, no ‘mano en tal lado’. Me hizo mucho daño, pero sí tengo que decir lo que más me dolió y afectó fue su respuesta. Decía ‘OK, no lo hago más’ y lo seguía haciendo”, señaló Rivero. Ella se vio obligada a dejar la telenovela por este acoso y la nula intervención por parte de la producción y, tiempo después, afirmó que se había sentido como “un objeto”. Darthés negó las acusaciones de la actriz y la demandó por “daños y perjuicios”. Este caso judicial sigue abierto.

Ana Coacci

La actriz y cantante argentina denunció que, en 1999, cuando tenía 21 años, Darthés la agredió sexualmente. Los hechos ocurrieron mientras grababan la serie “Gasoleros”, uno de los primeros trabajos en televisión de Coacci. A principios de 2018, ella publicó en su perfil de Facebook su testimonio contando que el actor la besó a la fuerza y la obligó a tocarle su miembro.

“En una parte de la grabación estaba charlando en un camerino con JD (Juan Darthés), a quien conocía desde adolescente y le contaba que, cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’”, reveló Coacci.

Ella también contó que los días siguientes de la agresión, Darthés la persiguió en el estudio, pero que ella terminó de grabar y deliberadamente no volvió a verlo. Cuando hizo público su caso, la actriz comentó que guardó silencio “por miedo, por inseguridad y porque nadie me iba a apoyar. Hoy los tiempos empezaron a cambiar y, si las mujeres seguimos callando, nos convertimos en cómplices”. Al igual que a Rivero, el actor la denunció por “injuria”, sin embargo, Coacci ganó el caso.

Natalia Juncos

La actriz y presentadora Natalia Juncos también acusó al actor de violencia sexual. Ella aseguró que Darthés la tocó inapropiadamente cuando compartían set en la telenovela “Se dice amor”, en 2005. En ese momento ella tenía 28 años y tomó la decisión de alejarse del medio, pues no estaba dispuesta a tolerar abusos de poder.

En varias declaraciones a medios de comunicación, Juncos contó que Darthés había actuado de la misma forma que con las demás actrices. “Yo tenía puesto un vestido corto. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca hasta la cola y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y dice ‘mirá cómo me ponés’, me muestra la erección que tuvo y yo quedé estupefacta. Después me echaron y nunca más volví a trabajar con ellos”, aseguró.

La actriz también relató que, antes de la grabación, el actor la había invitado a su apartamento y que “iba a dar la vuelta a la manzana” con su carro para que nadie lo viera llegar con ella”. Ante sus declaraciones, Darthés también acudió a la justicia acusando a Juncos por “injuria”, pero los abogados del actor desistieron de la misma tras perder el caso contra Ana Coacci.

Estas otras tres denuncias fueron claves para que la justicia brasileña fallara a favor de Thelma Fardin. Tanto Calu Rivero como Ana Coacci rindieron testimonios en el juicio ante las autoridades. En el caso de Natalia Juncos, el tribunal tomó como referencia su denuncia pública en redes sociales y medios de comunicación.

En una entrevista que Rivero dio a la periodista argentina Luciana Peker, ella afirmó que la defensa de Darthés intentó que no pudiera declarar como testigo por ser “amiga de Thelma y feminista” y que en varias ocasiones le ofrecieron dinero para que se quedara en silencio. No obstante, el tribunal permitió su relato y ella solicitó que su agresor estuviera presente en la declaración. “Pude decirle a la cara que me abusó”, enfatizó Rivero.

Así, la la Fiscalía en Brasil tuvo en consideración los antecedentes de denuncias por abuso sexual en contra de Juan Darthés para pedir su condena por el delito de “estupro”. Asegurando que, junto con Thelma Fardin, hay al menos otras tres víctimas. En todos los casos, las mujeres eran mucho más jóvenes que Darthés; los hechos habían ocurrido en entornos laborales donde había una relación de poder asimétrica; cuando hicieron públicos sus testimonios, el actor interpuso acciones por legales en su contra; y, finalmente, les dijo la frase “Mirá cómo me ponés”, como si el abuso hubiera sido responsabilidad de ellas y no de él como agresor.