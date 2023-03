Las voces de las mujeres: “Nos han mantenido calladas y es momento de hablar”

Foto: Eder Rodríguez

LUZ MARINA DÍAZ

Edad: 63.

Lugar de nacimiento: Bogotá.

A qué se dedica: vendedora ambulante.

“Antiguamente me dedicaba al reciclaje, pero eso era más pesado y ya llevo 35 años trabajando acá. En mi infancia sufrí mucho, pero era muy alegre, me gustaba mucho arreglarme; sin embargo, empecé a trabajar a los nueve años. Tengo seis hijos, muchas veces no le ayudan a uno, pero bueno, ahí vamos. Estoy contenta porque tengo mi trabajo. Para mí lo más difícil es que no tengo mamá, pero lo más bonito es ser madre”.