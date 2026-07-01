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Género y Diversidad
Las Igualadas
01 de julio de 2026 - 11:00 p. m.

Los 11 futbolistas denunciados por violencia de género que juegan el Mundial 2026

Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial 2026, varios de los futbolistas convocados enfrentan investigaciones, procesos judiciales o tienen antecedentes por denuncias de violencia de género y violencia sexual. Reunimos los casos.

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Luisa Lara

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Alejandra Ortiz Molano

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