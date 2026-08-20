20 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Los mitos sobre violencia sexual que dificultan que las víctimas denuncien
Mucho de lo que creemos sobre la violencia sexual no son hechos: son mitos que durante años han servido para cuestionar a las víctimas, minimizar la violencia, proteger a los agresores y contribuir a que no haya justicia o reparación. Le contamos cuatro de ellos.
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