María Teresa Arizabaleta: la última sufragista de Colombia y una vida de obstinación

María Teresa Arizabaleta, de 92 años, es la última sufragista que queda viva en Colombia para contar la historia de la lucha que llevó a las mujeres a conquistar el derecho al voto. Foto: Eder Rodríguez

La María Teresa Arizabaleta de 20 años, jovial y siempre crítica, había pasado toda su vida sin saber lo que era que una mujer pudiera votar, “yo anhelaba ver mi dedo marcado de rojo”, dice. Durante dos décadas, nunca conoció la posibilidad de entrar a una urna, una realidad que desde muy pequeña le generó muchas preguntas que sus padres no sabían cómo responder. En la sociedad colombiana de ese entonces, a las mujeres se les reservaba el lugar de madres, esposas e hijas, bajo la autoridad de los hombres de sus familias. En la suya no eran...