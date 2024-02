Metaverso, un nuevo espacio en que las mujeres pueden ser violentadas sexualmente

El "metaverso" se basa en tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada. (Imagen de referencia). Foto: Pixabay

¿Ahora resulta que no estamos seguras ni en el multiverso? Las autoridades británicas han investigado casos de acoso y violación en este lugar de realidad virtual, además dicen que podría convertirse en un espacio en el que las mujeres, a través de avatares, son vulneradas. Lo que se agrava, teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de vigilancia y regulación, pues los mecanismos de justicia todavía no están listos para asumir este reto.