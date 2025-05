Organización contra abusos sexuales acusa al papa León XIV de encubridor

Organización de sobrevivientes de violencia sexual acusa al recién elegido papa León XIV de encubrir casos contra menores. Foto: EFE - ETTORE FERRARI

El reciente nombramiento de Robert Francis Prevost como el nuevo papa León XIV ha sido recibido con entusiasmo por muchas personas, al convertirse en el primer pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana de la historia. Sin embargo, su elección también ha reavivado controversias relacionadas con su gestión pasada en la diócesis de Chiclayo, Perú, donde se le acusó de encubrir casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Una vez se conoció la noticia de que Prevost habia sido elegido como Sumo Pontífice este jueves 8 de mayo, la organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Aquellos Abusados por Sacerdotes) emitió un comunicado, poco después de la primera aparición pública, en el que denuncian que, primero como provincial de los agustinos y luego como obispo de Chiclayo, el papa León XIV tenía conocimiento de casos deabuso sexual y no actuó adecuadamente para enfrentarlos.

En abril de 2022, surgieron denuncias relacionadas con dos sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, acusados de abusar de tres menores de edad. SNAP acusó directamente al entonces obispo Prevost de no haber llevado a cabo una investigación apropiada y de haber proporcionado información insuficiente al Vaticano. La organización también alega que la diócesis permitió que uno de los sacerdotes acusados continuara oficiando misas.

Adicionalmente, SNAP sostiene que el testimonio de las víctimas no fue recopilado de manera adecuada y pudo haberse tergiversado. También se acusa a Prevost de no haber notificado a las autoridades civiles ni de haber ofrecido apoyo psicológico a las víctimas. En marzo de 2025, la organización presentó una denuncia formal ante el Vaticano, antes del fallecimiento del papa Francisco. Un punto especialmente sensible es la acusación de un presunto pago de 150.000 dólares por parte de la diócesis a las tres jóvenes para silenciar sus denuncias, una acusación que las jóvenes habrían dirigido presuntamente contra el ahora papa León XIV.

Por su parte, la diócesis de Chiclayo ha rechazado estas afirmaciones y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio.Según la diócesis, en su momento, Prevost se reunió con las víctimas, ofreció asistencia y remitió el caso al Vaticano en julio de 2022. Asimismo, asegura que se alentó a las víctimas a denunciar los hechos ante las autoridades civiles, y que la investigación canónica y la fiscalía peruana “no hallaron pruebas suficientes para proceder judicialmente”.

A estas acusaciones se suma un hecho ocurrido en Chicago, Estados Unidos, a comienzos de los 2000, cuando Prevost permitió que el padre James Ray, denunciado por varios abusos sexuales y pederastia, residiera en un convento agustino cerca a una escuela católica. En el comunicado, SNAP crítica que no se informó a la institución educativa de esta situación.

El Vaticano ha respaldado a Prevost, indicando que no se encontraron irregularidades en los casos investigados. Sin embargo, SNAP insiste en la falta de respuesta a la denuncia formal que presentó hace unos meses. Por eso, la organización de sobrevivientes solicitó “acciones decisivas” por parte del papa León XIV en sus primeros cien días de pontificado, como la creación de una Comisión Global de la Verdad, la implementación de una ley de tolerancia cero universal en el derecho canónico y un Fondo de Reparaciones para las víctimas respaldado por activos de la Iglesia.

De esta manera, el pontificado de León XIV inicia bajo la presión de estos señalamientos y confirman que la lucha contra los abusos sexuales sigue siendo uno de los mayores retos para la Iglesia católica. El nuevo papa deberá enfrentar estos cuestionamientos mientras define la línea de su pontificado. Y si bien, en ocasiones anteriores, manifestó la obligación de “ser transparente y acompañar a las víctimas”, sus actos, más que sus palabras, definirán si su papado representa un verdadero compromiso con las personas sobrevivientes.

