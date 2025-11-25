25 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.
¿Por qué se conmemora el 25N? La historia real y el legado de las hermanas Mirabal
Las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo, se convirtieron en un símbolo global de resistencia feminista. Su valentía frente al régimen dominicano dio origen al 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es la historia detrás.
