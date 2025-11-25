Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
25 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.

¿Por qué se conmemora el 25N? La historia real y el legado de las hermanas Mirabal

Las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo, se convirtieron en un símbolo global de resistencia feminista. Su valentía frente al régimen dominicano dio origen al 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es la historia detrás.

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Conoce más

Temas Relacionados

Las Igualadas

Violencia contra la mujer

Violencia de Género

Derechos Humanos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.