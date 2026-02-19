¿Por qué seguimos hablando de Jeffrey Epstein? Guía rápida para entender el caso

Durante 20 años, el caso de Jeffrey Epstein se movió entre investigaciones inconclusas, archivos reservados y una cobertura constante que no se tradujo en justicia para las víctimas. Este recuento pone en contexto cómo operó su red de tráfico sexual, por qué siguen apareciendo nombres y documentos, y de qué manera el poder y la ausencia de enfoque de género sostuvieron una impunidad que aún no se cierra.