19 de febrero de 2026 - 12:42 a. m.
¿Por qué seguimos hablando de Jeffrey Epstein? Guía rápida para entender el caso
Durante 20 años, el caso de Jeffrey Epstein se movió entre investigaciones inconclusas, archivos reservados y una cobertura constante que no se tradujo en justicia para las víctimas. Este recuento pone en contexto cómo operó su red de tráfico sexual, por qué siguen apareciendo nombres y documentos, y de qué manera el poder y la ausencia de enfoque de género sostuvieron una impunidad que aún no se cierra.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación