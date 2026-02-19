Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
19 de febrero de 2026

¿Por qué seguimos hablando de Jeffrey Epstein? Guía rápida para entender el caso

Durante 20 años, el caso de Jeffrey Epstein se movió entre investigaciones inconclusas, archivos reservados y una cobertura constante que no se tradujo en justicia para las víctimas. Este recuento pone en contexto cómo operó su red de tráfico sexual, por qué siguen apareciendo nombres y documentos, y de qué manera el poder y la ausencia de enfoque de género sostuvieron una impunidad que aún no se cierra.

