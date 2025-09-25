Logo El Espectador
Género y Diversidad
Las Igualadas
25 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.

Nicko Nogués explica por qué la manósfera no es la solución a la crisis masculina

Detrás de la manósfera —ese conjunto de comunidades en línea donde se debate sobre la masculinidad— se esconden los típicos estereotipos de género. En esta conversación con Nicko Nogués, fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, hablamos sobre técnicas de seducción, salud emocional y otras formas de ser hombres.

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

