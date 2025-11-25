Si la violencia contra las mujeres se resumiera en cifras, este sería el panorama

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha establecida desde 1999 para reconocer y denunciar las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y niñas en el mundo. ¿Por qué se sigue conmemorando? Porque incluso en 2025, si la violencia contra las mujeres se pudiera resumir en cifras, este sería el panorama.