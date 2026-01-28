28 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Tocofobia: ¿por qué algunas mujeres sienten un miedo intenso al embarazo?
El miedo al embarazo puede ser paralizante y afectar la salud mental de las mujeres. Experta señala que este fenómeno refleja fallas en los sistemas de salud, la presión y la violencia histórica que se ha ejercido sobre los cuerpos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
