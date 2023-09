Existen muchos mitos y prejuicios alrededor de la primera vez. No deberíamos iniciar nuestra vida sexual con miedo. Por esto, en el primer episodio de Primíparas, hablamos con Angélica Barrera, magíster en salud sexual, quien explica que la virginidad no existe y nos da una serie de recomendaciones para sentir placer y no dolor en ese primer encuentro.