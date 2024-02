Un pañuelo verde de 20 metros se extendió por la despenalización del aborto

Se unieron decenas de pañuelos pequeños para armar un gran pañuelo de 20 metros. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Un gran pañuelo verde de 20 metros, armado con otros pañuelos más pequeños, se levantó hoy sobre el centro de Bogotá. Cientos de personas se reunieron en la capital a conmemorar el segundo aniversario de la sentencia de la Corte Constitucional que, el 21 de febrero de 2022, despenalizó totalmente la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. A partir de allí, se activa un sistema de tres causales que existe desde 2006 para abortar. (Lea aquí: Aborto legal: dos años de despenalización y las barreras que persisten)

Este pañuelo verde simboliza el esfuerzo colectivo que hizo posible el litigio, pues decenas de organizaciones se unieron en un movimiento que llamaron Causa Justa para presentar y ganar el caso en la Corte Constitucional.

Este #21F tejimos un gran pañuelo a muchas manos, símbolo de nuestro tejido de libertad, movimiento, fuerza y resistencia por el aborto libre y la autonomía reproductiva de las mujeres, hombres trans y personas no binarias 💚🔥 #2añosdeabortolibre #sentenciacausajusta pic.twitter.com/NklHuNIssW — Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) February 22, 2024

“Este #21F tejimos un gran pañuelo a muchas manos, símbolo de nuestro tejido de libertad, movimiento, fuerza y resistencia por el aborto libre y la autonomía reproductiva de las mujeres, hombres trans y personas no binarias Este tejido representa las redes y el trabajo colectivo de quienes luchan para crear condiciones que les permitan a todas las mujeres, hombres trans y personas no binarias decidir sobre su reproducción, acceder a servicios de aborto seguro y vivir en libertad”, aseguró Causa Justa. (Lea aquí: ¿Cómo acceder a un aborto desde la EPS en Colombia?)

En los discursos que se escucharon en la tarima, las abogadas enviaron mensajes al sistema de salud para que garantice y no imponga barreras a las personas que solicitan un aborto legal en el país. “Hoy todas las personas que estamos acá somos una sola marea”, agregó Catalina Martínez, una de las voceras de Causa Justa y el Centro de Derechos Reproductivos.

En este momento se despliega el gran pañuelo verde 💚 que celebra la juntanza feminista por la despenalización del aborto. pic.twitter.com/xPu6y1EVBs — Las Igualadas (@LasIgualadas) February 22, 2024

Aunque el aborto voluntario es libre en Colombia hasta la semana 24, según las cifras más recientes, persisten las barreras por parte de algunas EPS para acceder a este derecho, y también situaciones de violencia obstétrica para quienes solicitan este procedimiento médico. La fundación Jacarandas dice, por ejemplo, que se suele juzgar a las mujeres por abortar y se les niega el acceso al servicio mediante falsa información. (En video: Pañuelo verde: significado e historia de la prenda pro aborto)

“Hay ocasiones en las que les dicen que la IVE no es legal en Colombia hasta la semana 24, o que solo está disponible mediante las tres causales antiguas: malformación en el feto que haga inviable su vida; peligro vital para la mujer; y violencia sexual, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida”, afirma el documento elaborado por Jacarandas.

¿Sabias que en los países que más restringen o prohíben el aborto solo 1 de cada 4 procedimientos son seguros. Mientras en los países que el aborto es legal 9 de cada 10 son seguros? pic.twitter.com/GbJIofVfN1 — Las Igualadas (@LasIgualadas) February 21, 2024

Por su parte, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi elaboró un estudio que concluye que la exclusión que sufren las mujeres que habitan zonas periféricas es latente, así como la violencia estructural que recae sobre las personas de bajos recursos o que por su condición étnica enfrentan barreras y negaciones de los servicios.

Causa Justa también ha dicho que la mayoría de abortos, más del 90 %, siguen sucediendo antes de la semana 12 de gestación. Un dato en el que coincide Profamilia, pues en sus bases registra que 9 de cada 10 abortos se realizaron durante ese tiempo, y solo el 0,7 % después de la semana 24, como también ocurrió en 2023. (Lea aquí: Los ataques políticos y judiciales, tras dos años de la despenalización del aborto)

“Pero, contrario a lo que pueda creerse desde el prejuicio, no es que muchas más mujeres estén abortando porque sí, sino que esa cifra representa a aquellas que ya no tienen que acudir a la clandestinidad. Al no existir el delito y el riesgo de ir a la cárcel, acuden en las primeras semanas de su embarazo buscando la interrupción”, aseguró a este diario Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.