Publicidad

Home

Género y Diversidad
Las Igualadas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Violencia sexual en internet: así ha empeorado con la inteligencia artificial

Cada avance digital prometió progreso, pero al mismo tiempo ha abierto una y otra vez formas de violencia contra las mujeres. Desde los foros y correos electrónicos de los años 2000 hasta las gafas con inteligencia artificial que hoy permiten grabar sin consentimiento, la red ha servido también para amplificar la violencia sexual en línea.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luisa Lara
Luisa Lara
28 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Violencia sexual en internet: así ha empeorado con la inteligencia artificial
Foto: Eder Rodríguez

Existe la idea de que las tecnologías son herramientas neutrales, cuyo impacto positivo o negativo depende del uso individual. Es decir, que si se emplean para causar daño, el problema no estaría en el objeto, sino en quien lo utiliza. Pero esa explicación se queda corta cuando se recuerda que las tecnologías se diseñan, se entrenan y se lanzan al mundo a partir de decisiones humanas. Y si históricamente en esos espacios se ha excluido una parte de la población, las mujeres, también se excluyen preguntas importantes, enfoques y posibles...

Luisa Lara

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
Conoce más

Temas recomendados:

Las Igualadas

Violencia sexual digital

Tecnología

Inteligencia artificial

Gafas inteligentes

Deepfakes

Mujeres

Premium

PremiumEE

Push Suscriptores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.