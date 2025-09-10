¿Violencia vicaria? Lo que hay detrás del permiso que Nodal se niega a firmar

En un episodio reciente del pódcast Se Regalan Dudas, la cantante argentina Cazzu habló abiertamente de que Christian Nodal aun no le ha autorizado el permiso para que su hija viaje fuera del país con ella. Más allá del caso en sí, su testimonio sirve como ejemplo para visibilizar una forma de violencia aún poco reconocida: la violencia vicaria. Se trata de una expresión de la violencia de género en la que se instrumentaliza a los hijos y las hijas como medio de control, generalmente contra la madre.