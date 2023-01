Ya son siete testimonios contra Víctor de Currea que hablan de violencia sexual

Víctor de Currea iba a ser embajador de Colombia en Emiratos Árabes, pero los señalamientos por supuesta violencia sexual lo hicieron declinar el ofrecimiento. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Un trino del profesor Víctor de Currea Lugo anunciando que sería designado como embajador de Colombia en Emiratos Árabes revivió hace una semana los señalamientos que, desde hace una década, lo rondan por supuesto acoso sexual. En los siguientes ocho días y hasta hoy, surgió una ola de nuevos testimonios en su contra; él dijo que se trata de una persecución y se defendió diciendo que es “coqueto”, pero no acosador; pero aun así declinó la posibilidad de ser embajador, aun cuando todavía no había certeza de que el gobierno le mantendría el ofrecimiento. Los cinco relatos de mujeres más recientes los publicó Cambio y describen diferentes modalidades de posible violencia sexual. (Víctor De Currea-Lugo rechaza embajada en Emiratos tras denuncias por acoso sexual)

Uno de los testimonios es de una mujer cuando era menor de edad, tenía 16 años y era estudiante de la Universidad Javeriana, donde De Currea trabajaba como profesor. Los hechos relatados ocurrieron en 2013, después de que ambos compartieran durante el Foro Social Mundial en Túnez. La fuente le contó a Cambio que, una vez volvieron a Bogotá, empezaron a conversar de forma más frecuente por redes sociales hasta que un día la convidó a tomarle unas fotos con su vestimenta de bailarina de ballet. (No hay inquisición contra Víctor de Currea-Lugo)

“No era la primera vez que yo de alguna forma había modelado, entonces para mí fue más bien una decisión tranquila de tomar. Me acuerdo que ese día salí de la Universidad y me puse las medias, las mallas rosadas del ballet, toda la estética que implica una bailarina de ballet y habíamos quedado en ir a un café o algo así o en la calle. El caso es que él me dijo que subiera a su apartamento, porque le faltaba hacer unas cosas y que ya después nos enfocábamos en las fotos. Yo subí al apartamento de él que me acuerdo que quedaba en Teusaquillo muy cerca a la 45, de hecho era cerca de la Universidad Javeriana, entonces yo subí al apartamento de él y ahí sí sentí como si hubiese aparecido una persona que yo no conocía”, aseguró Jimena a Cambio.

Según la joven, estando en la casa de De Currea, él le brindó un vodka, que se le derramó en el saco, por lo que tuvo que quitárselo y quedar con la trusa de ballet que tenía puesta. Luego, el profesor le habría propuesto hacer las fotos dentro de su casa y en ese momento Jimena narró una situación que la hizo sentir incómoda y sexualizada.

“Yo no pensé que fuese algo grave. Las primeras fotos fueron bastante inocentes. Fueron unas fotos como un retrato, una foto de cuerpo entero mía, haciendo algunas poses del ballet. Hasta ahí, pues como todo normal. Pero en un momento él se acercó y me quitó la faldita de ballet y pues creo que era la primera vez en mi vida que alguien que se llamara un fotógrafo me estuviera tocando, y eso se sintió muy extraño, pero pues continuamos con la sesión de fotos.

En ese momento me dijo que por qué no me bajaba un poquito la trusa como desde el cuello hasta los brazos, como cuando uno se baja sí se baja la ropa un poco y se le ven como lo descubiertos los hombros. A mí se me hizo raro, pero en ese momento no me tocó, entonces yo era la que lo podía bajar y así lo hice. Desde ahí empezó lo peor. Su disposición era diferente frente a las fotos y frente a mí, particularmente frente a mi cuerpo. Él me decía cosas como: ‘usted está muy buena, usted está muy rica’ y yo ya ahí me empecé a sentir bastante más incómoda.

Yo simplemente pensaba que entre más rápido se acabara esto, pues mejor. Entre más rápido acabemos acá las fotos, mejor. Porque no, no sabía qué hacer en ese momento. Me sentí bastante vulnerable, pero además tenía un miedo inmenso. Estaba en la casa de este man y con nadie más, a mis 16 años no tenía las herramientas, ni la fuerza, para salirme en ese momento de ahí.

En ese momento él me coge la trusa y la baja. Entonces en ese momento ya quedé completamente desnuda en el tronco superior. Mi abdomen, mis senos, toda esa parte quedó completamente descubierta y él continuó tomando fotos. Ya no supe qué hacer, simplemente hacía lo que él me decía. Seguía sus instrucciones. Era una una situación que hoy la entiendo demasiado sexualizada, ¿sabes?, porque mientras me decía qué hacer, hacía comentarios sobre mi cuerpo tipo: ‘cómo se te ven esas tetas de ricas’. Era una cosa espantosa. Él me seguía dando vodka. Y yo estaba muy nerviosa. No lograba pensar con claridad en qué hacer para poder salir de ahí sin ser más violentada”, relató Jimena a Cambio.

Más adelante, de acuerdo con Jimena, De Currea le quitó toda la ropa por lo que quedó desnuda en la cama, le pidió que se masturbara y le tomó fotos, que nunca le hizo llegar. Ella se negó a tener sexo con él. “Me dijo que me vistiera, y sólo en ese momento me di cuenta de que las fotos solo fueron una excusa para él poderse acostar con una menor de 16 años. Él había puesto mi ropa en el baño, pero antes de dejarme ir me dijo que sólo quería abrazarme mientras yo seguía desnuda. Así lo hizo. Para mí fue asqueroso sentir su cuerpo desnudo contra el mío. Pero luego de eso pude ponerme mi ropa tan rápido como pude”, concluyó Jimena.

Otro de los testimonios publicados por Cambio corresponde a una expareja de De Currea que convivió con él en su apartamento. Ella asegura haber vivido situaciones violentas durante la relación, como gritos y malos tratos, peticiones para que dejara de trabajar y tiradas de platos. “Entonces yo, por ejemplo, si le preparaba un desayuno, me gritaba: ‘claro, usted me quiere engordar, ya me quiere poner más gordo que usted’ (…) Empecé a pesarme todos los días, hasta que llegué a los 43 kilos porque él me jalaba la piel y me decía que esos gordos tan asquerosos que tenía yo. Cuando llegué a ese peso, se lo conté y él me dijo que qué bueno, que ya sólo me faltaban 3 kilos para mi peso ideal”, narró la mujer.

A este testimonio se suma el de Rosa, que en 2015 y a sus 20 años, conoció a De Currea durante un evento como parte del movimiento social y político Congreso de los Pueblos. “Ya era hora de almuerzo. Si hay algo por lo que recuerdo a ese señor es por su insistencia. Me pidió insistentemente que lo acompañara a un parque cerca de donde se realizaba ese evento porque él debía tomar unas fotos. Una vez estando allá el señor se me abalanzó, tomó mi cara y me intentó besar. Yo me sentía entre sorprendida y asqueada, sin embargo, no fui capaz de decir nada. Mientras regresábamos al lugar del evento inicial, él me seguía hablando, diciendo que nos teníamos que ver más, que me quedara con él ese día, que nos fuéramos a un motel, que nos viéramos al otro día. Recuerdo que yo solo le decía que no, solo intentaba sacar excusas y regresar pronto”, afirmó Rosa a Cambio.

Catalina, también estudiante como Rosa, contó que De Currea le empezó a escribir mensajes directos por Twitter y a preguntarle si era su estudiante. “Yo le respondí que era estudiante de la facultad pero que no había visto clase con él, pero que esperaba hacerlo en mi énfasis. En ese momento y por ese mismo medio me ofreció ser su monitora, a lo que le respondí que si el requisito no era haber visto la materia y pasarla con buen puntaje. Él me citó en su oficina para hablarlo. Yo fui, sabiendo que no era posible ser monitora y con algunos rumores sobre él que ya había escuchado. Cuando llegué a su oficina, la conversación fue bastante incómoda. Me preguntó por mis parejas, por mis gustos, por mi vida y no se habló de nada académico. Finalmente, me dijo que fuera a su casa a ver una película que me estaba recomendando y que allá mirábamos lo de la monitoría. Que me le volara a mi pareja, que él no era celoso y que no le iba a contar a nadie”, narró Catalina.

Por último, está el testimonio de Lina, que tenía 27 años cuando interactuó con Víctor de Currea, a quien también conoció a través de redes sociales. Luego, ella fue a su casa por invitación de él, ya que estaba interesada en ocupar un puesto de asistente de investigación. “Cuando llegué este hombre me recibió con un té. Apenas llegué empezó a hacer comentarios sobre mi aspecto físico, que como era de bonita, que no sé qué, o sea cosas que pues a mí me incomodaron porque para mí era una reunión meramente profesional. El caso es que él me comentó sobre el asunto del trabajo, te puedo decir por muchos cinco minutos y era evidente que si no era un invento era algo que definitivamente no estaba claro, o sea, era una cosa como que no tenía ni pies, ni cabeza.

Y ahí definitivamente me di cuenta de que su invitación a su casa no tenía que ver con temas de trabajo y me empezó a preguntar que si a mí me gustaba la fotografía. Entonces me dijo ‘mira, yo tomaba unas fotos’, y me llevó a su cuarto supuestamente a mostrármelas. Lo seguí un poco, pues, o sea, de verdad yo uno con esto no se tiene que justificar, pero pues tú entiendes que el miedo de estar con un hombre en su casa sola, pues hace que tú trates como de no poner resistencia.

Me sentó en la cama. Me hizo sentar en la cama y ahí me buscó para besarme. Yo lo rechacé y en ese momento fue como su primera actitud agresiva donde él me dijo como: ‘¿es porque soy feo o tienes novio?’. Por miedo, accedí a que él me besara, porque tenía mucho miedo. Fue una experiencia horrible y lo único que yo pensaba era cómo salgo de acá de una forma en que este man no me violente.

Intenté decirle que nos regresáramos para la sala, pero él insistía en que no, que nos quedáramos en el cuarto. Me intentaba besar más, hacía comentarios asquerosos sobre mi cuerpo, a decirme que me tenía muchas ganas, que qué rico que yo hubiera ido. En un momento se botó encima mío y empezó a tocarme, a intentar violarme. Él nunca utilizó la fuerza conmigo, sin embargo, verbalmente sí me insistía sin parar. Yo le dije que no estaba cómoda con lo que estaba pasando y él sólo se paró y me dijo: ‘¿entonces para qué viniste a mi casa?’. Finalmente logré que parara porque le dije que si por favor me regalaba otro té. Pero en ese momento, cuando él se volteó, cogí mi bolso a toda velocidad y salí corriendo por toda la 45″, aseguró Lina, quien también contó su testimonio en el podcast “A fondo” bajo el nombre falso de “Tatiana”.

Estos testimonios se suman también a los recolectados por La Silla Vacía, que corresponden a dos de sus exestudiantes. “Yo tenía 17 años cuando lo conocí porque me metí en su clase de Medio Oriente. Me empezó a seguir en Twitter y me decía que fuéramos a tomar café. En una de esas conversaciones hablamos sobre una película y me invitó a ir a verla a su casa”, contó a la Silla Vacía una de las egresadas de Ciencias Políticas de la Javeriana. Sin embargo, De Currea insiste en decir que no ha contactado por redes sociales a menores de edad.

Víctor de Currea-Lugo ha publicado dos columnas, una en 2018 y otra a comienzos de esta semana, en las que se defiende de los señalamientos por supuesta violencia sexual. Frente a los testimonios publicados por Cambio, el académico responde que no ha tenido actos de violencia con sus parejas por su peso, que nadie ha salido de su casa huyendo y que no sabe de qué evento habla el testimonio de Rosa.

Sin embargo, la congresista Jennifer Pedraza asegura que los testimonios contra De Currea son múltiples y que corresponden del 2014 al 2016 cuando fue profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. “Retratan el típico caso de un profesor que utiliza su poder político y académico para coercionar el consentimiento de las estudiantes para tener relaciones con ellas que van más allá de vinculo académico. Hemos remitido los casos a las ongs e instituciones para que reciban acompañamiento jurídico”, afirmó Pedraza a este diario.