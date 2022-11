No se quede por fuera de la convocatoria “500 mil agroempresarias CCI 2030″

El 48,6 % de los hogares rurales con jefatura femenina vive en condiciones de pobreza monetaria, según el DANE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En 2020 la Corporación Colombia Internacional (CCI) presentó la primera convocatoria del proyecto “500.000 agroempresarias CCI, meta 2030″, en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y organizaciones del sector privado, para fortalecer el liderazgo empresarial, la independencia económica y el relevo generacional de las mujeres rurales del país.

Este año, en su segunda convocatoria, que estará abierta hasta el 13 de diciembre, esperan vincular a más de 25 mil mujeres que tengan ideas de negocio o proyectos en marcha relacionados con el sector agropecuario.

Esta iniciativa espera beneficiar a los 1,2 millones de hogares rurales encabezados por mujeres, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2020 realizada por el DANE, mediante la conversión de las campesinas en agroempresarias por medio del modelo propio de intervención que, señala la CCI, ha traído resultados a un millón de campesinos en todo el territorio colombiano.

En particular se busca beneficiar a las mujeres jefas de hogar de las zonas rurales del país, un grupo que no está siendo vinculado al mercado laboral de manera efectiva y que no tiene independencia económica. Muestra de ello es el 48,6 % de los hogares con jefatura femenina que vive en condiciones de pobreza monetaria hasta 2021, según el DANE, un porcentaje muy por encima del promedio nacional de hogares que vive en estas condiciones que, para el mismo año, fue del 39,3 %.

¿Quiénes pueden postularse a la convocatoria?

Todas las mujeres mayores de edad que residan en el campo pueden presentar sus proyectos de negocio a la convocatoria de la CCI a través de su página web si cumplen con estos requisitos:

La idea de negocio o negocio en marcha debe estar liderado por una mujer y vincular mínimo a 30 personas, donde la mayoría sean mujeres.

El proyecto debe considerar el cuidado del medioambiente y tener potencial para generar ingresos y empleo.

El negocio debe estar vinculado a al menos una de estas líneas productivas: producción agrícola, producción pecuaria, producción forestal, transformación agroindustrial, ecoturismo, artesanías, servicios ambientales, reciclaje y bioinsumos o servicios rurales al sector agroalimentario.

En el proceso de inscripción deberán proporcionar información como la lista de las 30 personas participantes, ubicación del emprendimiento y un video de un minuto presentando el proyecto.

Una vez seleccionadas las iniciativas beneficiadas, las mujeres recibirán una visita de campo de la CCI y expertos que contribuirán en la elaboración del plan de negocios de la empresa y orientación sobre cómo hacer el negocio viable económicamente, quiénes son los potenciales clientes, cómo producir de manera eficiente, cómo asociarse y conseguir recursos.

Durante la primera convocatoria, que se inició en octubre de 2021, se beneficiaron alrededor de 21 mil mujeres agrupadas en 1.017 iniciativas productivas que, de acuerdo con la CCI, ya tienen un plan de negocio y se encuentran en la segunda fase del proyecto donde gestionan los recursos para ejecutar sus negocios.