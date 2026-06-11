Abelardo de la Espriella: estos son los influencers que le hacen campaña en redes sociales

AME252. CARTAGENA (COLOMBIA), 09/06/2026.- El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña este martes, en Cartagena (Colombia). Abelardo de la Espriella desafió una orden judicial que le prohíbe el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y policiales frente a miles de seguidores que se reunieron en la plaza de la Aduana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Abelardo De la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos y le sacó más de 673.000 al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien se enfrentará en segunda vuelta el próximo 21 de junio. Dos fuentes al interior de la campaña del abogado penalista señalan que parte de ese triunfo electoral, para un candidato que se medía por primera vez en las urnas, tiene varias explicaciones. Entre ellas, una clave: el éxito y alcance de su estrategia en redes sociales. Por ejemplo, el autodenominado...