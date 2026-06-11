Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Abelardo de la Espriella: estos son los influencers que le hacen campaña en redes sociales

Líderes cristianos, congresistas electos y creadores de contenido cercanos a Abelardo de la Espriella impulsaron su candidatura en redes sociales. La Unidad Investigativa y la Redacción Política de El Espectador identificaron quiénes son y cuál ha sido su relación con la campaña.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
11 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
AME252. CARTAGENA (COLOMBIA), 09/06/2026.- El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña este martes, en Cartagena (Colombia). Abelardo de la Espriella desafió una orden judicial que le prohíbe el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y policiales frente a miles de seguidores que se reunieron en la plaza de la Aduana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
AME252. CARTAGENA (COLOMBIA), 09/06/2026.- El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña este martes, en Cartagena (Colombia). Abelardo de la Espriella desafió una orden judicial que le prohíbe el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y policiales frente a miles de seguidores que se reunieron en la plaza de la Aduana. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Abelardo De la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos y le sacó más de 673.000 al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, con quien se enfrentará en segunda vuelta el próximo 21 de junio. Dos fuentes al interior de la campaña del abogado penalista señalan que parte de ese triunfo electoral, para un candidato que se medía por primera vez en las urnas, tiene varias explicaciones. Entre ellas, una clave: el éxito y alcance de su estrategia en redes sociales. Por ejemplo, el autodenominado...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.