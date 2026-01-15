Logo El Espectador
Investigación
Así avanza el proceso contra 12 menonitas por presuntos delitos ambientales en el Meta

El expediente dio pasos en distintos frentes, tanto en el reconocimiento de víctimas como en el plan de reparación ambiental por parte de los miembros de la comunidad investigada. Entre tanto, la Fiscalía está a punto de llamarlos a juicio por su presunta participación en la deforestación de 100 hectáreas de bosque en Puerto Gaitán, Meta.

David Escobar Moreno
15 de enero de 2026 - 08:54 p. m.
EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

En la mañana de este 15 de enero, un juzgado especializado de Villavicencio retomó las audiencias que adelanta contra a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio. Entre los hechos investigados, la Fiscalía dice que deforestaron más de 100 hectáreas y construyeron cuatro puentes que invaden ecosistemas...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 4 minutos
Narcolombia se mira el ombligo. Con razón ha sido uno de los países que prácticamente no recibió inmigración
Norma Enríquez(12580)Hace 32 minutos
Es una vergüenza, que pongan en entredicho a sus correligionarios que habían ganado una imagen de gente honesta. Que les obliguen a entregar la tierra y reparar todos los daños ambientales que han afectado a las comunidades y a la ecología.
