Así avanza el proceso contra 12 menonitas por presuntos delitos ambientales en el Meta

En la mañana de este 15 de enero, un juzgado especializado de Villavicencio retomó las audiencias que adelanta contra a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio. Entre los hechos investigados, la Fiscalía dice que deforestaron más de 100 hectáreas y construyeron cuatro puentes que invaden ecosistemas...