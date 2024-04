El origen desconocido de 155 toneladas de oro

Para ir al río Atabapo, en la frontera con Venezuela, nos embarcamos en Puerto Inírida a las cinco de la mañana. Es noviembre de 2023 y, tras una hora larga de navegación, encontramos las primeras pruebas de explotación minera: un par de canoas largas con hombres, cargadas de recipientes plásticos azules (de 55 galones) que suelen contener hasta 200 litros de combustible. Unos metros más allá, aparecen las primeras dragas. Son unas estructuras flotantes con forma de casa, techos de palma, un motor, un compresor, un par de mangueras, combustible, hamacas y alrededor de 10 hombres.



“Ahí vive el administrador, el motorista, el manguerero, los buzos y una sola mujer, la cocinera. Trabajan día y noche, durante meses, succionando el lecho del río para extraer el oro”, explica Carlos*, un indígena de la zona que trabajó más de siete años como minero ilegal.



Es un lugar, dice, en el que “todo se tranza en oro”. “Una parte es para los trabajadores, que reciben entre uno y dos gramos por día. Otra, para la comunidad indígena por donde transitan (porque el 90% de Guainía es Resguardo Indígena); otra más para pagar el combustible, la comida y la ‘vacuna’ (pago) a los grupos armados que operan en la zona. El dueño de la draga (que no suele ser indígena) también se queda con una parte”, explica. Si sobra algo es para provisiones y ganancia.



Pablo Willan Acosta, que fue alcalde de Puerto Inírida hasta enero de este año, es franco al reconocer lo que sucede en su ciudad: “La minería es una actividad informal en el municipio, pero para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía”.



Para saber qué estaba pasando en los ríos del Guanía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental en la región, hizo un diagnóstico de la minería en 2020. “Para entonces, no había más de 30 balsas en tres ríos: el Inírida, el Atabapo y el río Negro”, asegura Jenny Rojas, directora de la entidad en Guainía. “Pero, actualmente, la situación es más preocupante: hay cerca de 35 balsas solo en el río Guainía”.

Álvaro Pardo, que, por años, fue un gran crítico de la manera en que el Estado colombiano ha manejado la minería y que ahora es el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuenta que también ha recorrido este río y ha sido testigo de las dragas que lo acechan. Dice que están haciendo un gran esfuerzo con el Ministerio de Defensa para acabarlas, pero reconoce que la tarea no es nada fácil.



En sus palabras, hoy la minería informal, sumada a la minería ilegal, y a la minería criminal, que alimenta las finanzas de grupos al margen de la ley, ya es un “problema estructural del sector” que crece cada vez que se dispara el precio internacional del oro. Mientras recorremos Guainía, donde la sensación térmica supera los 40 °C antes de medio día, su valor alcanzó un nuevo pico: US $70 por gramo. Hoy sigue subiendo. Actualmente, un gramo se cotiza en US $76.



Pardo también reconoce que es una situación que ha estado atravesada por irregularidades. Por ejemplo, en la ANM, dice, han encontrado personas que reportaban oro extraído de un título legal, cuando, en realidad, lo habían explotado en otro lugar. O personas que, aunque estaban muertas, seguían “extrayendo” oro y figurando en los registros. Algunas más que, aunque nunca habían tenido nada que ver con la minería, figuraban ante la entidad como “mineros de subsistencia”.



Estos ingredientes hacen muy difícil saber cuál es la “trazabilidad” de gran parte del oro que se extrae en Colombia. En teoría, cada gramo que se exporta debe dejar un registro en papeles que permite conocer el punto preciso de donde salió. Así, las empresas extranjeras pueden tener la certeza de que no provino de un yacimiento ilegal, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podría asegurarse de que cada actor declare y pague los impuestos de su actividad.



Pero las cifras analizadas para esta investigación exponen que este proceso no marcha como debería. El análisis de la base de datos de exportaciones —construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro sucio— revela varias inconsistencias.



Una de las más alarmantes es que, entre 2014 y 2023, Colombia envió al exterior más de 574 toneladas métricas de oro, pero la autoridad minera solo tiene registrada la producción de 508 toneladas. Pese a que entre 2014 y 2016, el país exportó menos de lo que produjo, desde 2017 hasta 2023, las cantidades exportadas fueron mucho mayores de las que el país declaraba producir. Como resultado, por lo menos 115 toneladas no tienen un origen conocido. ¿De dónde salen y a dónde están llegando esas toneladas de oro cuyo origen no es claro?



El país a donde más oro se exporta desde Colombia es Estados Unidos, que compró entre 2014 y 2023 cerca de 232 toneladas. Italia es el segundo mayor importador actualmente, que no tenía una participación importante antes de 2019, y ya ha importado 88 toneladas. Suiza, aunque ha reducido la cantidad de oro que le compra a Colombia, ha recibido 67 toneladas en nueve años. En total, las transacciones de oro con el exterior representaron, entre 2014 y 2023, una suma equivalente a US $21.320 millones de dólares, más de mil veces lo que gana Lionel Messi con el Inter de Miami, su actual equipo de fútbol.

Un elemento más muestra lo complejo de este mercado: en el top 15 de las empresas exportadoras de oro colombiano (que concentran más del 72 % de la exportación de oro desde 2014) hay por lo menos tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos: CIJ Gutiérrez, CI Metales Preciosos de Colombia y CI Metales Hermanos.



Algunas de ellas, como CIJ Gutiérrez, la exportadora más grande del país, y CI de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), han pasado por extinción de dominio (es decir, fueron decomisadas por el Estado por usarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas) y actualmente son administradas por una entidad estatal: la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre 2014 y 2023, estas empresas han enviado, respectivamente, 83 toneladas y 48 toneladas de oro al exterior.



CI Metales Hermanos, otra de las principales exportadoras de oro colombiano, está en la misma situación. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2015, esta empresa realizó compras ficticias a personas inexistentes e infló sus transacciones con el fin de certificar el origen del oro. Algunas de ellas, revela el expediente al que se tuvo acceso para esta investigación, fueron hechas con los habitantes de un resguardo indígena llamado Chorrobocón, en Guainía. La comunidad, sin embargo, no reconoce esas ventas.



“Hace unos años vinieron unos señores y sus abogados que nos pedían firmas, porque les incautaron unos kilos de oro. Llegaron a la comunidad porque éramos los únicos que teníamos zona minera. Y porque también hay barequeros registrados. Entonces vinieron a pedirles que firmaran un papel donde manifestaban que el oro era sacado aquí y se vendía para ellos”, explica el capitán de Chorrobocón, máxima autoridad de la comunidad. “Ofrecían 10 millones de pesos (al rededor de 2.600 dólares) a la comunidad por la firma, pero la autoridad de esa época no lo aceptó”, cuenta.



Pese a que Chorrobocón fue la primera Zona Minera Indígena que se formalizó en el país, en los años 90, actualmente no tiene títulos mineros vigentes, pues los perdió en 2006 por no llevar registros contables del oro que extraía ni tener reportes de las regalías que debían pagar. Sin embargo, como también confirma su capitán, el oro se sigue extrayendo de forma informal en los ríos.