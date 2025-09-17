Se incendió en Cartagena uno de los barcos que pescan atún Van Camp’s

El barco Enterprise, que se incendió en la noche de este martes, pertenece a la flota pesquera de atún Van Camp's. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio se registró en la noche de este martes en el cuarto de máquinas del barco Enterprise, identificado con IMO 7720219, mientras se encontraba en el muelle de la empresa Seatech, fabricante del atún Van Camp’s.

Este barco hace parte de la flota colombiana que abastece de materia prima a Seatech International, una empresa que ha estado bajo la lupa por denuncias relacionadas con la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores.

La empresa ha dicho en múltiples ocasiones que no tiene ninguna relación con la fuerza laboral que pesca el atún ni con los barcos pesqueros, que están registrados a nombre de armadores internacionales. Sin embargo, como puede constatarse en el Registro de embarcaciones pesqueras de la AUNAP, el buque Enterprise estaba registrado a nombre de Seatech en 2018, antes de que se trasladara la responsabilidad a compañías extranjeras.

El barco incendiado hace parte de una flota que periódicamente parte del muelle de Seatech en Cartagena, atraviesa el canal de Panamá y pesca el atún en las aguas del Océano Pacífico.

El congresista Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, denunció que los trabajadores que tripulan el barco incendiado no cuentan con seguridad social ni con aseguramiento contra accidentes y riesgos laborales. Por eso, anunció un debate de control político en la Cámara de Representantes.

En este momento el Buque Enterprise de bandera colombiana, matriculado en Cartagena de Indias, se está quemando en las instalaciones portuarias de SEATECH INTERNACIONAL ATÚN VAN CAMPS, me dicen que los trabajadores no tienen ARL mañana anunció debate.

Esto es inadmisible pic.twitter.com/untwgjeu7r — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 17, 2025

Esta denuncia se suma a otras relacionadas con la flota que pesca el atún Van Camp’s, como el hundimiento del barco Sea Gem, que naufragó luego de una explosión y posterior incendio en aguas del Pacífico, cerca de la isla de Samoa, en junio de 2024.

La esposa del marinero ecuatoriano que desapareció en el hundimiento del Sea Gem ha denunciado que la empresa nunca le reconoció la seguridad social a su esposo y que no ha recibido ningún tipo de indemnización ni acompañamiento por la desaparición de su marido en medio de una faena de pesca.

Consulte más temas de Investigación 🔍📓 de El Espectador aquí.