Investigación
B-King y el narco “Fritanga”: el rastro de un familia con narcos y paramilitares

El cantante, que habría sido asesinato por un cartel mexicano, admitió en 2022 su nexo con Camilo Torres Martínez, un extraditado narcotraficante que se movía entre empresarios y famosos. El Espectador hace un recuento de cómo los miembros de esa familia seguirían en el mundo de la mafia.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
26 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Bayron Sánchez, cantante conocido artísticamente como B King.
“Conocieron al parcero, al amigo y seguiré siendo el amigo forever“. Esa fue la frase que dijo Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, en julio de 2012, mientras era esposado por miembros de la Policía colombiana por un requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico. Esta antigua cabeza del Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, fue extraditada a Estados Unidos y hoy sigue pagando cárcel por otros delitos. Su nombre acaba de reaparecer en los titulares de prensa por un crimen cometido a miles de...

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
