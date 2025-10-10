Blessd y “Dímelo Jara”: el otro caso en la Fiscalía que menciona al cantante y su mánager

Aunque colaboraron juntos en varias canciones y tenían una cercana amistad, la relación entre Pirlo y Blessd llegó a su final. Foto: Instagram @blessd

Stiven Mesa Londoño, más conocido en el mundo de la música como Blessd o “El Bendito”, atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera artística. La semana pasada, El Colombiano reveló una denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía por parte de Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también cantante Pirlo (Jean Emanuel Cortés). Galindo acusó al artista y a una parte de su equipo de seguridad y trabajo de haberlo retenido, intimidado y agredido físicamente durante un encuentro ocurrido el 21 de mayo de 2024 en Medellín...