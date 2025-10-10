Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Blessd y “Dímelo Jara”: el otro caso en la Fiscalía que menciona al cantante y su mánager

El Espectador conoció detalles de cómo avanza a paso lento un proceso contra el reggaetonero. En ese expediente también es mencionado el asesinado exmanager “Doctor Velásquez”. Denunciante le pide a la Fiscalía que avance en su caso.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
10 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Aunque colaboraron juntos en varias canciones y tenían una cercana amistad, la relación entre Pirlo y Blessd llegó a su final.
Aunque colaboraron juntos en varias canciones y tenían una cercana amistad, la relación entre Pirlo y Blessd llegó a su final.
Foto: Instagram @blessd

Stiven Mesa Londoño, más conocido en el mundo de la música como Blessd o “El Bendito”, atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera artística. La semana pasada, El Colombiano reveló una denuncia que fue interpuesta ante la Fiscalía por parte de Iván Andrés Galindo Navia, mánager del también cantante Pirlo (Jean Emanuel Cortés). Galindo acusó al artista y a una parte de su equipo de seguridad y trabajo de haberlo retenido, intimidado y agredido físicamente durante un encuentro ocurrido el 21 de mayo de 2024 en Medellín...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.