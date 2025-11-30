Carlos Castaño y el líder de Operación Orión: los otros líos de tierras de un grupo de accionistas de Falabella

La Fiscalía asegura que las 522 hectáreas pertenecieron a los Castaño y alias Don Berna. Foto: Eder Rodríguez

Las alertas están prendidas en el grupo Solari, el prestigioso conglomerado empresarial chileno que tiene inversiones en marcas tan reconocidas en Colombia como Falabella y Homecenter. ¿El motivo? Un reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia que le ordena a la Reforestadora del Sinú, una de sus compañías en Colombia, devolver 264 hectáreas en Valencia (Córdoba) por haberlas comprado en un contexto violento. Más precisamente, la que perpetraron Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas...