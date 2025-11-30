Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carlos Castaño y el líder de Operación Orión: los otros líos de tierras de un grupo de accionistas de Falabella

La Fiscalía le embargó 522 hectáreas a una empresa del conglomerado chileno Solari, que fueron señaladas de tener un pasado paramilitar. Esa compañía, que insiste en la legalidad de sus compras, adquirió una parte de esos predios a un hombre que tendría estrecho vínculo con el grupo criminal de los hermanos Castaño y afronta un juicio por el asesinato de Yolanda Izquierdo, lideresa reclamante de tierras de Córdoba.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
01 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
La Fiscalía asegura que las 522 hectáreas pertenecieron a los Castaño y alias Don Berna.
La Fiscalía asegura que las 522 hectáreas pertenecieron a los Castaño y alias Don Berna.
Foto: Eder Rodríguez

Las alertas están prendidas en el grupo Solari, el prestigioso conglomerado empresarial chileno que tiene inversiones en marcas tan reconocidas en Colombia como Falabella y Homecenter. ¿El motivo? Un reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia que le ordena a la Reforestadora del Sinú, una de sus compañías en Colombia, devolver 264 hectáreas en Valencia (Córdoba) por haberlas comprado en un contexto violento. Más precisamente, la que perpetraron Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.