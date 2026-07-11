11 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Caso de alias “Boliche”: así habría estafado a narcos colombianos, según una agente del FBI
Un documento reservado de la agencia federal da detalles de cómo este exnarco colombiano habría liderado un esquema con el que se habría lucrado en más de USD 4 millones. Iván Cepeda dijo que Abelardo de la Espriella tuvo un “estrecho vínculo” con Boliche.
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