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11 de julio de 2026 - 10:00 p. m.

Caso de alias “Boliche”: así habría estafado a narcos colombianos, según una agente del FBI

Un documento reservado de la agencia federal da detalles de cómo este exnarco colombiano habría liderado un esquema con el que se habría lucrado en más de USD 4 millones. Iván Cepeda dijo que Abelardo de la Espriella tuvo un “estrecho vínculo” con Boliche.

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Catalina Mesa Urquijo

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Carlos (63194)Hace 32 minutos
Iván Cepeda tiene un estrecho vínculo con las guerrillas, y sobre eso se queda callado.
juan guillermo cano busquets(22753)Hace 54 minutos
Esta bajo llave solo para suscriptores lástima es un artículo de interés general‼️‼️
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