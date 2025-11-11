Logo El Espectador
Investigación
Condenan a empresarios que financiaron a los paramilitares de Carlos Castaño en Urabá

En primera instancia, un juzgado especializado condenó a seis años de prisión domiciliaria a cuatro integrantes de Maderas del Darién, quienes entregaron más de COP 700 millones al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC a principios de los 2000. Interceptaciones de sus comunicaciones, declaraciones de exparamilitares e informes contables hacen parte del material probatorio presentado por la Fiscalía General.

11 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Carlos Castaño (izq.) tenía como ficha en el Urabá chocoano a alias “el Alemán” (der.) / Ilustración: Éder Rodríguez
La masacre de Bojayá y la Operación Génesis son dos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano, los cuales fueron perpetrados por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual era dirigido en los años noventa por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán”. El primer hecho ocurrió en mayo de 2002, en medio de un enfrentamiento entre los paras y las Farc, que dejó 80 personas asesinadas. El segundo hecho fue ejecutado en febrero de 1997 por el Ejército junto con los paramilitares, con el pretexto...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.
