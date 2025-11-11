Condenan a empresarios que financiaron a los paramilitares de Carlos Castaño en Urabá

Carlos Castaño (izq.) tenía como ficha en el Urabá chocoano a alias “el Alemán” (der.) / Ilustración: Éder Rodríguez Foto: Ilustración

La masacre de Bojayá y la Operación Génesis son dos de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano, los cuales fueron perpetrados por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual era dirigido en los años noventa por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán”. El primer hecho ocurrió en mayo de 2002, en medio de un enfrentamiento entre los paras y las Farc, que dejó 80 personas asesinadas. El segundo hecho fue ejecutado en febrero de 1997 por el Ejército junto con los paramilitares, con el pretexto...