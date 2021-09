Condenan a enfermero de la Armada por delito sexual contra una cadete

En tono sereno, pero sin titubeos, Paula Guarín cuenta que su proyecto de vida siempre fue integrar las filas de la Armada Nacional, pero que se truncó hace cuatro años tras ser víctima de un delito sexual en la Escuela Naval Almirante Padilla, en Cartagena, donde cursaba carrera para cadete. El 19 de febrero de 2015, el enfermero y suboficial Jonathan Zuluaga Payares se masturbó con la mano de la joven de 16 años, aprovechando que estaba canalizada en una camilla en la sala de sanidad. Por este hecho, catalogado como acto sexual abusivo en persona incapaz de resistir, el suboficial fue condenado el pasado 12 de diciembre a ocho años de cárcel. (Lea aquí: “Me marcó como a los animales”: testimonio por el que cayó el excapitán Raúl Romero)

Hoy, Paula Guarín tiene veinte años, estudia ingeniería, superó los trastornos de ansiedad y depresión que ese episodio desencadenó y se reconcilió con su cuerpo, pues odió su mano desde que ocurrieron los hechos. Pese a que algunos dudaron de su versión y la tildaron de “exagerada”, la justicia le creyó. “Estoy feliz por la sentencia. Se la puedo mostrar al almirante, a los conocidos e incluso a los familiares que no me creyeron. A aquellos que me dijeron: ‘¡Solo fue un roce!, ¡usted no aguanta nada!’ o ‘¡qué bobada!’. Nadie imagina lo que me afectó y no quiero que nadie vuelva a pasar por eso. Pero, sobre todo, volví a querer mi cuerpo, pues entendí que nada fue mi culpa”, dijo Guarín en diálogo con El Espectador. (Lea aquí: El “retiro discrecional” del excapitán Raúl Romero de la Armada)