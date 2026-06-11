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11 de junio de 2026 - 11:25 p. m.

De la Espriella y Cepeda: ¿Quiénes gestionan las estrategias y chequeras de sus campañas?

El Espectador le puso la lupa a quienes están detrás de la estrategia, las finanzas y la operación de las dos candidaturas que hoy se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial. Más allá de su papel administrativo, los gerentes han demostrado ser figuras clave. No solo organizan el camino hacia las urnas, sino que, recientemente, algunos terminaron bajo el escrutinio de la Fiscalía General.

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