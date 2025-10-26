Logo El Espectador
Investigación
DMG y exportación de esmeraldas a Europa: el nuevo negocio del hijo de David Murcia Guzmán

A través de redes sociales y usando el logo de la captadora ilegal, el hijo del condenado empresario incursionó en la exportación de la gema verde hacia Europa. Incluso, incursionan en el mundo de las operaciones con criptomonedas. La Superintendencia Financiera advirtió hace cuatro años que no está autorizado el uso de las famosas siglas en cualquiera de sus variables.

David Escobar Moreno
26 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
David Murcia Guzmán (arriba) y su hijo Steven de 26 años de edad./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
El famoso empresario David Murcia Guzmán, quien está detenido desde 2008, cumple una condena de 22 años de prisión por liderar la captadora ilegal que llevaba las mismas siglas de su nombre: DMG. Se trató de una pirámide que, a principios de los 2000, terminó estafando a más de 200.000 personas, las cuales, en su gran mayoría, no han sido reparadas. Aunque tres instancias judiciales concluyeron que Murcia Guzmán lavó dinero de origen ilícito, miles de colombianos aún consideran injusta la intervención del gobierno de Álvaro Uribe a la...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
