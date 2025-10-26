DMG y exportación de esmeraldas a Europa: el nuevo negocio del hijo de David Murcia Guzmán

David Murcia Guzmán (arriba) y su hijo Steven de 26 años de edad./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez. Foto: Ilustración

El famoso empresario David Murcia Guzmán, quien está detenido desde 2008, cumple una condena de 22 años de prisión por liderar la captadora ilegal que llevaba las mismas siglas de su nombre: DMG. Se trató de una pirámide que, a principios de los 2000, terminó estafando a más de 200.000 personas, las cuales, en su gran mayoría, no han sido reparadas. Aunque tres instancias judiciales concluyeron que Murcia Guzmán lavó dinero de origen ilícito, miles de colombianos aún consideran injusta la intervención del gobierno de Álvaro Uribe a la...