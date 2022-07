“El cannabis va a ser la revolución económica”: Wilson Ruiz, ministro de Justicia

Wilson Ruiz, ministro de justicia de Colombia Foto: Jose Vargas Esguerra

El gobierno de Iván Duque centró su política de drogas en el programa Ruta Futuro 2019-2022, cuyos pilares fundamentales son el trabajo transversal con otras carteras, la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y de la disponibilidad de drogas ilícitas, así como de la desarticulación de organizaciones delictivas y sus rentas criminales, en lo que se invirtieron alrededor de $4 billones durante los últimos cuatro años. (Le recomendamos: El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca)

En este camino la política ha estado dirigida a la lucha contra la producción y comercialización, principalmente de cocaína, que hasta 2020 dio resultados positivos en la reducción de cultivos de coca, pero, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el monitoreo anual de los cultivos evidenció un aumento del 10 % en las hectáreas cultivadas.

Al respecto, el Ministerio de Justicia señala que sí se avanzó en otros de los pilares del programa, como en programas de prevención del consumo y de seguimiento a adolescentes que han cometido delitos relacionados con el consumo de drogas. Asimismo, indica que se han erradicado más de 399 mil hectáreas de cultivos ilícitos; se ha aplicado una estrategia de territorialización para fortalecer las capacidades de investigación judicial en los municipios con alta incidencia del crimen organizado, y se han invertido US$1,3 millones en proyectos en Chocó, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Putumayo, Córdoba y Sucre. (Puede ver: La marihuana que ilumina las montañas del norte del Cauca)

Sobre la marihuana, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, resalta los avances en la reglamentación del cannabis medicinal y la importancia de que ahora se permita la comercialización de la flor seca, mientras que con respecto a las drogas sintéticas muestra preocupación ante el consumo en menores de edad.

¿Cuáles son los resultados que deja Ruta Futuro?

No podemos desconocer que acá en Colombia hubo una política que se llamaba Plan Colombia, la cual se implementó en la presidencia de Andrés Pastrana. En su momento nos sirvió, pero la política actual es el Plan de Ruta Futuro para poder combatir las bandas delincuenciales en materia de narcotráfico y todos los delitos afines que se presentan. No puedo decir cuánto se ha combatido, pero ha sido efectivo. Cuando hablamos del narcotráfico, tenemos que mencionar varios factores. Lo principal es que el glifosato no se puede aplicar, y es porque las sentencias de la Corte Constitucional así lo dispusieron, pero nosotros no hemos parado, a través de la Fuerza Pública, de enfrentar la coca.

¿Qué ocurre con la marihuana? ¿Qué cifras manejan ustedes?

Por razones técnicas, la metodología que se usa para la detección de cultivos de coca no puede ser aplicada para la detección de cultivos de marihuana. Por lo tanto, actualmente se carece de información verificable y metodológicamente rigurosa acerca de la extensión de las áreas de cultivo.

Entonces, ¿cómo se ha actuado?

Yo te cambio la marihuana por el cannabis. En este gobierno se hizo una labor muy importante en la exportación de la flor seca. Finalmente, nos quitamos ese paradigma de encima. En este momento hay unas cifras bastante buenas en materia financiera de la flor seca. Cuando uno habla de cannabis son para fines médicos, científicos e industriales, y en nuestro caso como Ministerio de Justicia aprobamos las licencias para la parte psicoactiva, no psicoactiva y siembra. Cuando llegué a este Ministerio teníamos más de 1.200 licencias pendientes para otorgamiento del cannabis. En 2021, las evacuamos todas y de las que han ingresado a 2022 quedan 33, próximas a sacarlas.

Soy un partidario de que el cannabis va a ser una revolución económica, porque por cada hectárea se les puede dar trabajo a 17 o 18 personas, por eso cada día aumentan más las solicitudes que se hacen en materia de cannabis.

¿Cuál ha sido la atención directa sobre el Cauca y sus rentas ilegales?

El Ministerio está implementando la estrategia territorializada para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización, para el desmantelamiento del crimen organizado y la disrupción de sus circuitos financieros (ETCO), que a su vez forma parte de la implementación del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025 y del pilar 3 (desarticular y afectar las organizaciones criminales relacionadas con las drogas ilícitas) de la Política Ruta Futuro.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las capacidades de las entidades del sector justicia en materia de investigación, judicialización y sanción del crimen en territorios priorizados y de alta incidencia del crimen organizado. La estrategia contempla medidas para mejorar la oferta institucional del sector justicia en territorios con baja presencia estatal y alta incidencia del crimen organizado y las economías ilegales, como el narcotráfico.

¿Se debe replantear la atención que se les da a las drogas sintéticas?

Me preocupa muchísimo. Es bueno que la opinión pública diferencie las drogas sintéticas de la natural. Cuando hablamos de la natural es la marihuana o la hoja de coca pura, pero cuando hablamos de cocaína es porque tiene la parte natural y química, por los precursores que le adicionan. Ya la droga sintética, como la misma palabra lo dice, es hecha en laboratorio, y me preocupa porque se habla de más de mil drogas sintéticas en el mundo, y en Colombia hemos identificado más de 100.

Las que más me preocupan de sobremanera son el Popper, el LCD, el éxtasis y el 2CB (tuci), porque es lo que los delincuentes y narcotraficantes están llevando a los colegios para que los niños comiencen a volverse adictos a esto, y eso es lo que venimos combatiendo y lo estamos haciendo con unos equipos Raman (para la identificación de drogas y sustancias químicas), que son unos dispositivos de alta tecnología, que cuestan aproximadamente $280 millones y que en los próximos días se los vamos a entregar en comodato a la Policía para que los utilicen en los principales aeropuertos internacionales.

¿Se plantearon la posibilidad de legalizar la marihuana?

En el gobierno de Iván Duque no le hemos dado vía libre a la manera recreativa, y eso es algo que se le debe plantear al siguiente gobierno. En Colombia se encuentra reglamentada la producción y el uso del cannabis con fines médicos y científicos. Este gobierno ha actualizado el marco normativo para fortalecer la industria farmacéutica en el país y garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos a base de cannabis seguros y eficaces para los pacientes. Pero no ha tomado acciones hacia la legalización del cannabis en Colombia para fines recreativos.

Sin embargo, vale la pena resaltar que en el Congreso se presentó un proyecto de acto legislativo que buscaba regular el consumo recreativo de la marihuana, pero el proyecto fue archivado luego de la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la que obtuvo 77 votos a favor de archivarlo y 46 en contra.

¿Qué retos le dejan a la siguiente administración?

Tuvimos hasta 173.000 hectáreas de coca sembrada y llegamos a bajarlas a 143.000. En este momento, a pesar de que la aspersión la hemos suspendido por decisión de la Corte Constitucional, nunca se ha paralizado. Es decir, que se sigue trabajando con la erradicación manual y la aspersión terrestre, pero a mí me parece que es un gran reto del gobierno entrante que no continúen creciendo los cultivos de coca y marihuana en el país.