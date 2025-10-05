Logo El Espectador
El “cerebro” de Daily Cop, en la mira del FBI, el Clan del Golfo y esmeralderos

Se trata de Juan José Benavides, quien completa 40 días detenido en Argentina. Colombia y Estados Unidos lo tienen en la mira por liderar, aparentemente, un mega fraude con una criptomoneda. El Espectador revela detalles desconocidos de la investigación y su proceso de extradición a territorio nacional.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
05 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
WASHINGTON (United States), 22/08/2025.- FBI agents depart the office of John Bolton, former National Security Advisor of US President Donald Trump, in Washington, DC, USA, 22 August 2025. FBI agents raided Bolton's Maryland home and his Washington, DC, office. EFE/EPA/SHAWN THEW
WASHINGTON (United States), 22/08/2025.- FBI agents depart the office of John Bolton, former National Security Advisor of US President Donald Trump, in Washington, DC, USA, 22 August 2025. FBI agents raided Bolton's Maryland home and his Washington, DC, office. EFE/EPA/SHAWN THEW
Foto: EFE - SHAWN THEW

“Es el cerebro del desfalco con criptomonedas de la compañía Daily Cop que, entre 2019 y 2022, lavó COP 126.000 millones”. Así cataloga la Fiscalía al colombiano Juan José Benavides Velasco, quien cumple cinco semanas detenido en un centro de reclusión de Argentina. Este caleño de 33 años, que tenía circular roja de Interpol, fue capturado por la Policía de ese país el 26 de agosto en la provincia de Mendoza.

Esa orden de captura internacional tenía un claro propósito: hacerlo comparecer ante la justicia colombiana por, al parecer, estafar a...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Jesús(90019)Hace 5 minutos
Tremenda pirámide. Estos ladrones sí que son temerarios ¿Robarle al Otoniel y a los esmeralderos? Eso es de no creer.
ART RT(16144)Hace 18 minutos
Petro campaña llena de torcidos y corrupción, rodeados de “joyitas” como Benedeti. “Dime con quien andas, y te dire, quien eres”.
Michael Myers(apgw0)Hace 32 minutos
La campaña de la decencia. Impoluta. Alejada de las mafias. El aporte del ñeñe a la campaña de duque parece una rifa de una ancheta comparado con la corrupción de la campaña del clítoris sin cerebro ..
