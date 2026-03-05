Publicidad

El costo humano del glifosato en Nariño: lo que encontró la JEP sobre la fumigación aérea

Entre 2002 y 2015, tres municipios del departamento que más recibió aspersiones con el herbicida registraron daños ambientales, desplazamientos forzados y enfermedades, según documentó el tribunal. El análisis también muestra que el 77 % de las fumigaciones ocurrieron en territorios étnicos y que miles de denuncias por sus impactos ambientales y sociales tuvieron una respuesta institucional mínima.

David Escobar Moreno
05 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Foto de EFE/Efraín Patiño.
Foto de EFE/Efraín Patiño.
Foto: (EPA) EFE - Efraín Patiño

Desplazamientos forzados de comunidades negras e indígenas. Contaminación de cultivos de pancoger, plantas medicinales y fuentes hídrícas. Muerte de peces y enfermedades respiratorias y gastroinstestinales en humanos. En estos tres hallazgos se puede resumir un reciente balace que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los efectos que generó la aspersión aérea con glifosato entre 2002 y 2015 en tres municipios de Nariño: Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Una investigación de esta justicia transicional que priorizó en el marcocaso...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
