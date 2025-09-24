No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El expediente oculto del crimen contra un exmilitar que fue aliado de Carlos Castaño

El Espectador revela documentos reservados sobre cómo las autoridades reconstruyeron la escena del crimen contra el exjefe del Bloque Metro de los paramilitares, quien fue clave en la expansión del grupo criminal. Veinte años después, el crimen sigue siendo uno de los capítulos menos indagados por las autoridades.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
24 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, fue capitán del Ejército a finales de los años ochenta./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, fue capitán del Ejército a finales de los años ochenta./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Foto: Archivo Particular

El proceso judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos tiene como telón de fondo la guerra de los paramilitares en Antioquia. Pese a que lo ha negado tajantemente, el expresidente ha sido señalado de haber tenido posibles nexos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante los años noventa. Esa estructura criminal, que operó en más de 40 municipios del nordeste antioqueño, estuvo liderada, entre otros, por un hombre que acompañó de cerca a los hermanos Carlos y...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

jose ignacio lopez gonzalez(33220)Hace 45 minutos
recuerdan una orden de Uribe velez siendo presidente y hacía un general :"acabenlos a todos " es doble cero el comienzo de esta orden?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar